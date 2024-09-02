Друзі принца Гаррі розповіли, як він змінився у США

Принц Гаррі сумує за батьківщиною, і з віком ця туга тільки посилюється, вважають його друзі.

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Друзі принца Гаррі розробили цілий план, щоб повернути його в королівську сім'ю і налагодити з ним колишні стосунки. За їхніми словами, герцог сумує за батьківщиною і навіть почав робити спроби налагодити давні зв'язки, пише Daily Mail. Це, вважають вони, свідчить про те, що в США у королівської особи все не так райдужно, як вважали раніше.

Річ у тім, що протягом останніх кількох років телефони обраної групи колишніх довірених осіб принца Гаррі "мовчали", але нещодавно на них почали надходити повідомлення від принца Гаррі, які свідчать про його бажання до примирення.

Серед його друзів була поширена думка, що в Монтесіто герцог Сассекський, погано пристосований до місцевого способу життя, перетворився на дивну похмуру постать, схильну до проповідей та егоцентричної балаканини, і, що ще гірше, до нападок на свою сім'ю. Принаймні, такою була історія, яку дехто передавав і яку поділяв багато хто, і, можливо, саме тому Гаррі, розгніваний критикою, був вибірковий у тому, з ким він спілкувався.

Багато з тих, хто поки що не отримав подібних повідомлень, є його найстарішими товаришами, включно з однокурсниками Ітона. З тих, кому він надав перевагу, багато хто був друзями, набутими в більш пізній час.

Зараз же Гаррі консультується з одним із тих, хто був його помічником при дворі.

"Гаррі відвертається від усіляких голлівудських публіцистів і шукає поради у своїх старих друзів і колег. Він явно тягнеться, думаючи: "Мені потрібно зробити щось інше, тому що те, що я роблю, явно не працює".", — говорить джерело.

Бажаючи пробачити і забути, друзі відреагували позитивно і хочуть активно допомогти йому полегшити шлях назад до Великої Британії. Дехто називає своє завдання операцією "Повернути Гаррі з холоду". Назва лише напівсерйозна, оскільки про постійний переїзд не може бути й мови.

Але замість того, щоб таємно в'їжджати і виїжджати з країни, як утікач, як він робить зараз, є надія, що Гаррі зможе провести те, що джерело назвало "якісним часом" у Великій Британії.

Герцог Сассекський виїхав із Великої Британії 2020 року і відтоді живе у США Фото: Getty

Востаннє, коли герцог Сассекський приїжджав до Великої Британії на похорон дядька, лорда Феллоуза, він провів у Лондоні чотири дні, і це може бути поворотним моментом.

Як пишуть ЗМІ, один із друзів уже підготував план його повернення в британську аристократичну тусовку.

"Він склав план і покаже його Гаррі, якщо і коли настане слушна нагода. Ця людина вважає, що є реальний шанс, що Гаррі зможе знову виконувати дуже скромні королівські обов'язки в один прекрасний день. Він вважає, що якщо Гаррі повернеться до Великої Британії без метушні, без реклами і відвідуватиме дуже буденні заходи, він зможе проявити себе і знову завоювати британську громадськість. Однак йому доведеться змиритися з тим, що його можуть звести до перерізання стрічки на тривалий час. Але це дасть йому мету знову працювати. Це може статися одного разу, якщо деякі члени сім'ї знайдуть у собі сили дозволити це", — каже інсайдер.

Єдина людина, яка здатна відродити такий план у життя, на думку приятелів Гаррі, — колишній помічник герцога Едвард Лейн Фокс, з яким той вперше зустрівся під час служби в армії.

"Якщо хтось і може це зробити, так це Едвард. Востаннє, коли я його бачив, мені хотілося взяти його за плечі і сказати: "Еде, будь ласка, поверни нашого хлопчика додому". Зараз саме час"", — кажуть співрозмовники видання.

Як особистий секретар Гаррі, Лейн Фокс, колишній капітан Королівської кавалерії, допоміг принцу поліпшити свій імідж після того, як його сфотографували голим під час поїздки до Лас-Вегаса 2012 року. Він також надав велику допомогу колишній актрисі Меган Маркл в адаптації до королівського життя. За повідомленнями, вона описала його як "божу благодать".

Раніше Фокус писав, що принц Вільям ухвалив важливе рішення щодо принца Гаррі.