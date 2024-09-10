Де і з ким принц Гаррі відзначить своє 40-річчя: деталі

Свій 40-річний ювілей принц Гаррі відзначить уже 15 вересня. З 2020 року він живе у США разом зі своєю дружиною та дітьми.

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Принц Гаррі, якому 15 вересня виповниться 40 років, планує відзначити свій ювілей у колі сім'ї, пише Hello. За даними таблоїду, він збирається організувати вечірку для сім'ї та друзів у Монтесіто, де живе з дружиною Меган і двома дітьми — п'ятирічним принцом Арчі та трирічною принцесою Лілібет.

Святкування продовжаться вікендом у горах в оточенні кількох найближчих друзів.

Наразі у герцога Сассекського багато справ, і його графік розписаний до кінця року. Принц Гаррі ділить свій час між роботою в сімейному фонді Archewell, благодійними організаціями та патронажем, а також своїми маленькими дітьми.

За словами старого друга принца, зараз молодший син короля нарешті здобув свободу, про яку мріяв. Далеко від інституційних обмежень монархії він може сам вирішувати, як будувати своє життя і кар'єру.

"У нього тепер більше часу, щоб розібратися у всьому. Він і Меган не відчувають жодного тиску з боку часу — все відбувається на їхніх власних умовах", — повідомив інсайдер.

Не так давно друзі принца Гаррі ще зі шкільних і студентських часів розповідали у ЗМІ, що він намагається налагодити з ними стосунки після чотирьох людей. Деякі з них уже цілком серйозно розробляють план його повернення в аристократичні кола Великої Британії. Щоправда, зазначають вони, все це — за умови, що з ним не буде Меган.

Раніше Фокус писав, що сестра Меган Маркл прогнозує розпад шлюбу принца Гаррі і колишньої актриси. Вона впевнена, що герцог Сассекський вже не раз пошкодував, що не послухав застережень принца Вільяма і поспішив одружитися з американкою.