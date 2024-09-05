Шлюб приречений: сестра Меган Маркл зробила гучну заяву про принца Гаррі

Саманта Маркл уже не вперше озвучує це твердження і впевнена, що принц Гаррі вже не раз пошкодував про те, що заради Меган кинув усе на батьківщині.

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Зведена сестра Меган Маркл Саманта в бесіді з журналістом Деном Вуттоном заявила, що шлюб колишньої акторки і сина британського короля був приречений від самого початку, пише Daily Star. Вона вважає, що принц Гаррі повернеться до Великої Британії, і його дружини з ним не буде.

"З чуток, принц Вільям сказав Гаррі: "Поспішиш — все марно. Придивися до неї краще, не вплутуйся в це". Але, озираючись назад, можна сказати 20 на 20. Я думаю, Гаррі, ймовірно, хоче сказати своєму братові: "О Боже, ти був так до біса правий, я не можу в це повірити". І все сталося так, як передбачали люди, як, мабуть, думав принц Вільям, і це сумно...", — каже вона.

Водночас Саманта впевнена, що герцогу Сассекському в будь-якому разі не світить теплий прийом назад у сім'ю через серйозні проблеми з довірою.

"Як ви відчуваєте цю любов знову, коли довіру було так зруйновано? Щоб мати справжню любов з сім'єю, друзями, у стосунках, їй-богу, потрібно мати довіру", — додала сестра Меган.

Вона розкритикувала принца Гаррі за те, що в одному з інтерв'ю той поскаржився, що ніколи не був щасливий у Великій Британії, і йому там не подобалося.

"Як до цього ставляться жителі Великої Британії? Він сидів там і дозволяв своїй дружині знущатися з покійної королеви Єлизавети, коли вона помирала, це було огидно", — згадує Саманта одкровення зятя для ЗМІ.

Саманта і Меган Маркл Фото: Скриншот

Вона припускає, що Гаррі знадобляться "роки консультацій", щоб вирватися зі "світу фантазій", у якому він жив".

Меган і Саманта, сестри по батькові, уже давно перебувають у протистоянні. Герцогиня Сассекська виступила проти Саманти в інтерв'ю Опрі Вінфрі, заявивши, що росла "єдиною дитиною", але "хотіла мати братів і сестер".

"Востаннє я бачила Саманту, мабуть, щонайменше 18 або 19 років тому, а до цього — за 10 років до цього", — стверджувала Меган.

Вона також звинуватила старшу сестру в тому, що та хоче нажитися на її популярності і навіть повернула собі прізвище Маркл.

Натомість Саманта називає такі слова сестри наклепом і має намір домогтися відновлення репутації через суд.

Раніше Фокус писав, що зведена сестра Меган Маркл зажадала від неї $75 тисяч.