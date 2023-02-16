Зведена сестра Меган Маркл вимагала від неї 75 тисяч доларів

Адвокат герцогині Сассекської впевнений, що Саманта не має підстав для судового позову, оскільки його клієнтка має право висловлювати свою думку.

Related video

Саманта Маркл, старша дочка Томаса Маркла, батька герцогині Сассекської, вимагає від своєї знаменитої родички 75 тисяч доларів. Саме в таку суму вона оцінила моральну шкоду, завдану їй Меган під час інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року, повідомляє Hello.

За словами адвоката Пітера Тіктіна, Меган завдала своїй зведеній сестрі "великої шкоди", припустивши, що Саманта змінила прізвище назад на Маркл тільки для того, щоб нажитися після того, як сама Меган почала зустрічатися з принцом Гаррі.

Старша Маркл стверджує, що сказане сестрою піддало її "приниженню, ганьбу та ненависті у всьому світі". Також Саманту образило, що Меган має намір брехати про те, що вона росла єдиною дитиною в сім'ї.

[ + – ] Саманта Маркл та Меган Маркл

"Меган організувала кампанію з опору та руйнування репутації та авторитету своєї сестри та її батька, щоб зберегти і просувати хибну розповідь про "з бруду в князі", яку [Меган] сфабрикувала про своє життя для королівської родини та світових ЗМІ", — заявила Саманта.

Зі свого боку адвокат Меган Маркл Майкл Камп упевнений, що Саманта не має підстав подавати до суду за наклеп. Він стверджує, що претензії, зроблені Самантою та її адвокатом, були "відверто образливими для його клієнтки" і зажадав закрити справу.

"Не кожна ймовірна образа повинна розглядатися в судовому порядку, і тут це правильно. Позивач не згоден зі своїми враженнями Меган про її дорослішання в дитинстві, але це не підходящий предмет для суду", — вважає він. Юрист упевнений, що Меган має право висловлювати свою думку "і навіть критикувати" відповідно до Першої поправки.

І принц Гаррі, і Меган мають дати відеозаписи свідчень під присягою, якщо справа буде продовжена.

Суддя Шарлін Хонейвелл зарезервувала рішення, але сказала, що вона "щосили намагається" з'ясувати, як, згідно із законами Флориди, герцогиню можна звинуватити в публікації нібито наклепницьких заяв.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл та принца Гаррі висміяли у новому епізоді "Південного парку".