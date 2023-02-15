У "Південному парку" різко висміяли принца Гаррі та Меган Маркл

Творці серіалу вустами героїв назвали Гаррі та Меган "дурним принцом та його дурною дружиною".

Related video

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл стали об'єктом глузувань героїв мультиплікаційного серіалу "Південний парк". Їх висміяли в епізоді "Всесвітній тур по конфіденційності", який з'явився в мережі.

Згідно з описом другого епізоду 26-го сезону серіалу, "принц Канади та його дружина намагаються знайти усамітнення у маленькому гірському містечку". У тизері можна побачити, як Кайл каже своїм друзям: "Це серйозно зводить мене з розуму. Я втомився слухати про них, але я не можу піти від них! Вони скрізь. У моєму чортовому обличчі".

Його найкращий друг Стен відповідає: "Послухай, Кайле, нам просто начхати на якогось дурного принца і його дурну дружину".

Творці проєкту Трей Паркер та Метт Стоун випустили цю серію незабаром після того, як герцог Сассекський завершив свій промо-тур своїх мемуарів "Запасний", а також після виходу серіалу "Гаррі та Меган" та підкасту дружини принца "Архетипи". Попри те, що пара постійно говорить про своє бажання конфіденційності, вона постійно дає ЗМІ нові інфоприводи, зокрема розкриваючи нові історії про стосунки зі своїми високопоставленими родичами з Великобританії.

"Південний парк", як і серіал "Сімпсони", часто дозволяє собі різку критику зірок політики, шоу-бізнесу та навіть жарту у бік релігії. Наприклад, перший епізод нового сезону мультфільму для дорослих присвячений антисемітським спалахам Каньє Веста, якого представляє невидимий друг Картмана Купідон Є, а також висміює стрімкий ріст TikTok.

Починаючи з першої серії шоу, що отримала премію Пібоді (щорічна міжнародна премія за видатний внесок у радіо та телебачення) у 1997 році, Паркер та Стоун розмили кордон між добрим та поганим смаком. У серіалі був епізод, в якому Джессі Джексон наполягав на тому, щоб батько Кайла поцілував його зад, щоб перепросити за використання ним расистських образ, і зобразив Ісуса Христа, який випорожнюється на колишнього президента Джорджа Буша-молодшого та американський прапор.

Однією з найпоширеніших тем є розмова про знаменитостей. Паркер і Стоун люблять підколювати впливових зірок, показуючи, наприклад, напрочуд ніжну сторону Брітні Спірс, яка в епізоді знесла собі голову, але музична індустрія продовжує змушувати її виступати.

У 2011 році Паркер і Стоун використовували вигадану канадську королівську родину як заміну британській королівській родині в епізоді під назвою "Королівський пудинг", метою якого було весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Раніше Фокус писав, що популярність принца Гаррі та Меган Маркл знизилася у США до рекордних показників після виходу мемуарів герцога Сассекського.