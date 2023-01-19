Популярність принца Гаррі та Меган Маркл у США серйозно впала: у чому причина

Навіть ті, хто раніше заохочував вихід мемуарів принца Гаррі, приголомшені його відвертостями, націленими насамперед проти його сім'ї у Великій Британії.

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Принц Гаррі та Меган Маркл, рейтинг популярності яких у Великій Британії сильно впав, тепер не особливо цікаві й американцям. Як пише Daily Mail з посиланням на результати опитування соціологів компанії Redfield & Wilton, напади на королівську родину, а також скандальні інтерв'ю та вихід мемуарів обрушили популярність пари в США.

До публікації книги "Запасний" у Гаррі рейтинг прихильності становив +38, згідно з опитуванням 2000 американських виборців, проведеного 5 грудня Newsweek. Зараз він становить -7.

Меган Маркл має аналогічну ситуацію. З 5 грудня її рейтинг упав з +23 до -13 станом на 16 січня. Опитування також показало, що жінкам трохи менше подобається Маркл, ніж чоловікам. На питання про те, чи мав рацію Гаррі, розповівши в мемуарах про інтимні розмови з членами своєї сім'ї, 44% відповіли негативно, а 26% вважають, що він мав рацію.

Мемуари герцога Сассекського "Запасний" стали найбільш продаваною документальною книгою всіх часів у день її випуску 10 січня, очоливши чарти продажів по всьому світу, у тому числі в США, за словами її видавця.

У ній молодший син британського короля розповів про найнесподіваніші речі, такі як вбивство 25 талібів в Афганістані та обморожений пеніс, назвав себе донором органів для брата Вільяма і вихлюпнув усі затаєні образи на старших за статусом родичів.

Навіть ті, хто спочатку підтримав наміри принца випустити книгу, тепер кажуть, що "мемуари надмірні та надмірно жорстокі" стосовно його родини. У свою чергу, чимало ЗМІ та шоу критикують Гаррі, назвавши його творіння "чистим хаосом" та висміюючи історію про пеніс. Далі за всіх пішов комік Джиммі Кіммел, який у своїй програмі висміяв розповідь принца про обмороження інтимної частини тіла та використання для його лікування крему для губ принцеси Діани. Ведучий зачитав історію, де представлені мультяшні малюнки Гаррі та його обмороженого пеніса, а також принцеси Діани, яка з неба намагається допомогти синові.

"Боляче дивитися, як принц Гаррі ненавмисно чинить самогубство зі своєю новою книгою Spare в надії створити свій власний бренд", — написав критик Джітендр Сехдев.

Раніше Фокус писав про те, що, незважаючи на все, король Карл III побоюється критикувати молодшого сина. Більше того, монарх швидше схиляється до того, щоб помиритися з Гаррі, оскільки боїться ще більш відвертих оповідань.