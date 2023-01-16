Королівський біограф пояснив, чому Карл III боїться принца Гаррі

Небажання короля твердо вирішити скандал, що виник, чимало здивувало як Букінгемський палац, так і прихильників монархії, які запідозрили Карла III у спробі зам'яти все, щоб не провокувати герцога Сассекського на ще більш гучні одкровення.

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Британський письменник, автор низки біографій і розслідувань, зокрема книги "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами" Том Бауер впевнений, що король Карл III готовий заплющити очі на витівки та слова принца Гаррі, оскільки в нього є причини побоюватися свого молодшого сина, пише Daily Mail.

На нещодавній приватній вечері для друзів, влаштованій Карлом і Каміллою в Кларенс-Хаусі, гості короля були приголомшені його очевидним небажанням протистояти своєму синові Гаррі через його невірність.

"Перед обличчям численного наклепу, необачності та провокацій Карл видав одну зі своїх основних слабкостей: конституційне небажання вирішувати особисті проблеми віч-на-віч. Чим боротися за важливий принцип, як відкрив Карл своїм гостям, він вважав за краще ухилитися від запеклої битви", — зазначає Бауер.

Британські ЗМІ вже написали про те, що король може шукати примирення з герцогом Сассекським, "визнавши свої помилки". Не заперечується, що така пропозиція мала по-справжньому шокувати британських монархістів, електорат, який становить переважну більшість підданих короля Карла. Вони впевнені, що якщо чернець піддасться тиску з боку принца Гаррі, це означає нездатність Букінгемського палацу контролювати порядок денний.

Найбільш вірогідною причиною такої поведінки короля стала заява Гаррі, що він викинув половину остаточної версії рукопису через її довжину, а отже, може в наступній книзі розкрити ще більше сімейних секретів, виставивши батька в дуже непривабливому світлі.

[ + – ] Мемуари принца Гаррі вразили королівську родину Фото: Getty

"Ніхто краще за Карла не знає, що Гаррі ледве торкався поверхні, коли справа доходить до його бурхливого шлюбу з Діаною, його складних стосунків із власними батьками і його подружньої невірності з Каміллою. Повалений король знає, що в нього є всі підстави побоюватися свого сина. Рішучість Карла також послаблюється почуттям провини, він достатньо усвідомлює себе, щоб зрозуміти, що після смерті Діани він був ким завгодно, тільки не батьком, котрий мав би підтримати. Надто часто, у вихідні й під час шкільних канікул Гаррі лишався на піклуванні няні у Хайгроуві, поки його батько займався своїми справами або влаштовувався в іншому будинку з Каміллою", — наголошує Бауер.

Одна з найгостріших і показових цитат, приписуваних Чарльзу в книзі Гаррі, — це заклик короля до своїх синів після похорону принца Філіпа: "Будь ласка, хлопчики, не перетворюйте мої останні роки на страждання". Бауер наголошує на тому, що цими словами Чарльз показав свою вразливість. Він боявся, що його правління може бути зруйноване Гаррі та Меган.

"І мені здається, що Меган спеціалізується на будь-якій людській слабкості. Так само, як вона принизила власного батька і покинула свою сім'ю і багатьох друзів, вона, здається, мститься сім'ї Гаррі за передбачувану зневагу", — упевнений письменник.

[ + – ] Король Карл III боїться нових викриттів із боку молодшого сина Фото: Getty Images

Проте всім намірам короля поки досить успішно протистоять принц і принцеса Уельські, які взяли на себе основний удар. Принц Вільям розуміє, що будь-які поступки короля на шантаж Гаррі можуть призвести до серйозних репутаційних втрат для британської монархії, тому не має наміру допустити цього.

"Важко повірити, що Вільям або Кейт бачать якусь перевагу в тому, щоб підкоритися вимогам Гаррі. Поступки, вважають вони, призведуть лише до нових звинувачень. Вільям знає, що король і його радники йдуть небезпечним шляхом. Розмови про примирення — міраж. Гаррі та Меган не погодяться ні на що інше, як на повну капітуляцію та перемогу", — впевнений Бауер.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі вимагав вибачень від своєї родини перед Меган Маркл.