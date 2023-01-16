Королевский биограф объяснил, почему Карл III боится принца Гарри

Нежелание короля твердо решить возникший скандал немало удивило как Букингемский дворец, так и сторонников монархии, которые заподозрили Карла III в попытке замять все, чтобы не провоцировать герцога Сассекского на еще более громкие откровения.

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Британский писатель, автор ряда биографий и расследований, в том числе книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" Том Бауэр уверен, что король Карл III готов закрыть глаза на выходки и слова принца Гарри, поскольку у него есть причины опасаться своего младшего сына, пишет Daily Mail.

На недавнем частном ужине для друзей, устроенном Карлом и Камиллой в Кларенс-Хаусе, гости короля были ошеломлены его очевидным нежеланием противостоять своему сыну Гарри из-за его неверности.

"Перед лицом многочисленной клеветы, неосмотрительности и провокаций Карл выдал одну из своих основных слабостей: конституциональное нежелание решать личные проблемы лицом к лицу. Чем бороться за важный принцип, как открыл Карл своим гостям, он предпочел уклониться от ожесточенной битвы", – отмечает Бауэр.

Британские СМИ уже написали о том, что король может искать примирения с герцогом Сассекским, "признав свои ошибки". Не исключено, что такое предложение должно было по-настоящему шокировать британских монархистов, электорат, который составляет подавляющее большинство подданных короля Карла. Они уверены, что если монах поддастся давлению со стороны принца Гарри, то это означает неспособность Букингемского дворца контролировать повестку.

Наиболее вероятной причиной такого поведения короля стало заявления Гарри, что он выбросил половину окончательной версии рукописи из-за ее длины, а значит, может в следующей книге раскрыть еще больше семейных секретов, выставив отца в очень неприглядном свете.

[ + – ] Мемуары принца Гарри потрясли королевскую семью Фото: Getty

"Никто лучше Карла не знает, что Гарри едва касался поверхности, когда дело доходит до его бурного брака с Дианой, его сложных отношений с собственными родителями и его супружеской неверности с Камиллой. Поверженный король знает, что у него есть все основания опасаться своего сына. Решимость Карла также ослабляется чувством вины. Он достаточно осознает себя, чтобы понять, что после смерти Дианы он был кем угодно, только не поддерживающим отцом, каким должен был быть. Слишком часто, по выходным и во время школьных каникул, Гарри оставался на попечении няни в Хайгроуве, пока его отец занимался своими делами или устраивался в другом доме с Камиллой", – подчеркивает Бауэр.

Одна из самых острых и показательных цитат, приписываемых Чарльзу в книге Гарри, – это призыв короля к своим сыновьям после похорон принца Филиппа: "Пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в страдание". Бауэр акцентирует внимание на том, что этими словами Чарльз показал свою уязвимость. Он боялся, что его правление может быть разрушено Гарри и Меган.

"И мне кажется, что Меган специализируется на любой человеческой слабости. Точно так же, как она унизила собственного отца и бросила свою семью и многих друзей, она, кажется, мстит семье Гарри за предполагаемое пренебрежение", – уверен писатель.

[ + – ] Король Карл III боится новых разоблачений со стороны младшего сына Фото: Getty Images

Однако всем намерениям короля пока что довольно успешно противостоят принц и принцесса Уэльские, которые приняли на себя основной удар. Принц Уильям понимает, что любые уступки короля на шантаж Гарри могут обернуться серьезными репутационными потерями для британской монархии, поэтому не намерен допустить этого.

"Трудно поверить, что Уильям или Кейт видят какое-то преимущество в том, чтобы подчиниться требованиям Гарри. Уступки, считают они, приведут лишь к новым обвинениям. Уильям знает, что король и его советники идут по опасному пути. Разговоры о примирении — мираж. Гарри и Меган не согласятся ни на что иное, как на полную капитуляцию и победу", – уверен Бауэр.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри потребовал извинений от своей семьи перед Меган Маркл.