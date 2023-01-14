Принц Гарри потребовал от королевской семьи извинений перед Меган Маркл

За что именно королевская семья должна извиняться перед герцогиней Сассекской, принц Гарри так конкретно и не сказал.

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Герцог Сассекский, опубликовавший скандальные мемуары под названием "Запасной", продолжает нападки на королевскую семью. Теперь он требует, чтобы его родственники извинились перед Меган Маркл, пишет The Telegraph.

В книге принц Гарри утверждает, что его семья обращается с ним так, как будто он неадекватный, уверяет, что стал на сторону жены, и теперь "фирма" обязана принести свои извинения.

"Я хотел бы, чтобы вы действительно встретились со мной, как следует, и вместо того, чтобы говорить, что я бредовый и параноик, на самом деле сели и нормально поговорили об этом, потому что то, что я действительно как некоторая подотчетность. И вам нужно извиниться перед моей женой. Потому что вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И вас поймали, так что просто признайтесь, и тогда мы все сможем двигаться дальше.", – сказал он. Непонятно, правда, за что Гарри хочет, чтобы его семья извинилась Меган.

Принц обвиняет родственников в том, что они сливали СМИ истории о Меган, и это настроило британцев против нее.

"Всего этого можно было избежать. Но они просто ничего не могли с собой поделать", – подчеркнул он.

Более того, теперь младший сын короля Великобритании говорит, что чувствует "ответственность" за реформирование монархии в интересах двух своих маленьких детей.

"Речь идет не о попытке разрушить монархию, а о попытке спасти их от самих себя". И я знаю, что многие люди меня распнут за эти слова", – пояснил герцог.

Он также убеждает, что члены королевской семьи, не согласившись с миром отпустить их в США, "сорвали весь план", а теперь считают Гарри и его жену проблемой.

"Из-за их потребности в финансовом контроле над нами, ревности и этой прискорбной ситуации, когда мы, просто существуя вне их контроля, каким-то образом проблематичны для них", – категоричен принц, популярность которого в Великобритании рухнула до рекордных показателей.

Ранее Фокус писал, что в мемуарах Гарри признается в употреблении наркотиков, сексе в годовщину смерти матери и убийстве 25 талибов. Он также раскрыл детали отношений Кейт Миддлтон и Меган Маркл и показал их переписку. За принцессу Уэльскую уже заступился ее дядя Гэри Голдсмит, назвав Гарри лицемером.