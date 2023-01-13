Далеко в минус. Популярность принца Гарри на родине рухнула до рекордных показателей

Британцы не жалуют не только принца Гарри, но и его жену Меган Маркл.

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Популярность принца Гарри, которая и так была не особо завидной после "Мэгзита" и его скандальных интервью с нападками на британскую королевскую семью, после выхода книги "Запасной" ушла далеко в минус. Об этом свидетельствует опрос YouGov, результатами которого поделился портал Daily Mail.

Чистая благосклонность к герцогу со стороны его сограждан составила минус 44% (у Меган Маркл минус 42%), при этом 68% участников опроса теперь относятся к нему негативно, поскольку он называет британцев "самыми доверчивыми людьми на планете" в мемуарах.

Более двух третей жителей королевства в настоящее время отрицательно относятся к герцогу Сассекскому, по сравнению с 58% в мае, и менее четверти (24%) теперь видят его в положительном свете.

Опрос также показал, что Гарри и его жена Меган теперь настолько не нравятся пожилым британцам, что их рейтинги популярности хуже, чем у принца Эндрю среди людей старше 65 лет.

Четверо из десяти человек считают, что Гарри выпустил книгу с главной целью "зарабатывания денег". Чуть более пятой части опрошенных (21%) считают, что Гарри написал "Запасной", чтобы рассказать свою собственную историю.

Среди членов королевской семьи, преуспевших в глазах публики, лидером стала принцесса Анна, которая возглавила таблицу популярности: более 91% опрошенных положительно относятся к ней. На втором месте – принц и принцесса Уэльские, причем 84% опрошенных отметили, что высоко ценят эту пару.

К Меган Маркл негативно относятся 84% опрошенных, а самый

Принц Эндрю также был среди членов королевской семьи с самыми низкими показателями: 82%.

Герцог Сассекский на страницах своей книги очень много времени уделил описанию не только крупных конфликтов с семьей, но и мелких женских ссор, вроде истории с блеском для губ, который Меган попросила у Кейт, и та протянула его ей с "отвращением".

Напомним, принц Гарри рассказал о том, как убил 25 талибов. Теперь его двойник Рис Уитток серьезно опасается расправы, боясь, что его перепутают с членом королевской семьи.