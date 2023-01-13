Далеко у мінус. Популярність принца Гаррі на батьківщині впала до рекордних показників

Британці не шанують не лише принца Гаррі, а і його дружину Меган Маркл.

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Популярність принца Гаррі, яка і так була не особливо вартою заздрості після "Мегзіту" та його скандальних інтерв'ю з нападками на британську королівську родину, після виходу книги "Запасний" пішла далеко в мінус. Про це свідчить опитування YouGov, результатами якого поділився портал Daily Mail.

Чиста прихильність до герцога з боку його співгромадян склала мінус 44% (у Меган Маркл мінус 42%), водночас 68% учасників опитування тепер ставляться до нього негативно, оскільки він називає британців "найдовірливішими людьми на планеті" в мемуарах.

Понад дві третини жителів королівства нині негативно ставляться до герцога Сассекського, проти 58% у травні, і менше чверті (24%) тепер бачать їх у позитивному світлі.

Опитування також показало, що Гаррі та його дружина Меган тепер настільки не подобаються літнім британцям, що їхні рейтинги популярності гірші, ніж у принца Ендрю серед людей старших за 65 років.

Четверо з десяти людей вважають, що Гаррі випустив книгу з головною метою заробляння грошей. Трохи більш ніж п'ята частина опитаних (21%) вважають, що Гаррі написав "Запасний", щоб розповісти свою власну історію.

Серед членів королівської сім'ї, які досягли успіху в очах публіки, лідером стала принцеса Анна, яка очолила таблицю популярності: понад 91% опитаних позитивно ставляться до неї. На другому місці — принц та принцеса Уельські, причому 84% опитаних відзначили, що високо цінують цю пару.

До Меган Маркл негативно ставляться 84% опитаних, а найбільше

Принц Ендрю був серед членів королівської родини з найнижчими показниками: 82%.

Герцог Сассекський на сторінках своєї книги дуже багато часу приділив опису не лише великих конфліктів із сім'єю, а й дрібних жіночих сварок, на кшталт історії з блиском для губ, який Меган попросила у Кейт, і та простягла його їй із "огидою".

Нагадаємо, принц Гаррі розповів про те, як убив 25 талібів. Тепер його двійник Рис Вітток серйозно побоюється розправи, боячись, що його переплутають із членом королівської родини.