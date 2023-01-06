Відморожений пеніс та вбивство 25 осіб. Найрезонансніші зізнання з мемуарів принца Гаррі

Мемуари принца Гаррі потрапили до журналістів раніше за термін, і тепер, як вважають експерти, принц знищив політичні амбіції своєї дружини.

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Книга мемуарів герцога Сассекського під назвою "Запасний" мала побачити світ 10 січня, але копії глав і витримки з неї просочилися в ЗМІ перед датою публікації. І приголомшили читачів. Принц відверто зізнається, що вбив 25 бойовиків Талібану під час служби в Афганістані, що відморозив собі пеніс і в тому, що вживав наркотики. Експерти вважають, що така відвертість зашкодить і самому принцу, і його дружині Меган Маркл, яка раніше заявляла про свої політичні амбіції. Про це пише Daily Mail.

Так, в одному з уривків Гаррі докладно розповів, як відморозив собі пеніс під час експедиції на Північний полюс у березні 2011 року.

Він вирушив в експедицію з чотирма ветеранами Афганістану, щоб зібрати гроші для поранених військовослужбовців. Місія увінчалася успіхом, 2 мільйони фунтів було зібрано. Але тепер принц Гаррі приготував читачам подробиці. Виявилося, що їхній рейс затримали через льод, що тріснув, так що він примудрився відморозити собі пеніс, або як його називає Гаррі "тоджер".

[ + – ] Принц Гаррі та його відморожений пеніс на Північному полюсі Фото: Walking With The Wounded

"Па був дуже зацікавлений і співчував мені, коли я розповів, що ще відчуваю дискомфорт через обморожені вуха і щоки", — пише він у мемуарах, додаючи, що не хотів занадто багато розповідати про свій пеніс, який, як він дізнався, теж постраждав на Північному полюсі.

[ + – ] Принц Гаррі та його відморожений пеніс на Північному полюсі Фото: Walking With The Wounded

"У той час як вуха і щоки вже зажили, тоджер ще не зажив. З кожним днем це ставало все більш серйозною проблемою", — говорить він. Так що на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон Гаррі страждав, крем Elizabeth Arden допоміг, але він все одно звернувся до лікаря.

У ще одному уривку принц розповідає про свою військову службу в Афганістані. Він каже, що його позивним був "Капітан Уельс" і що він убив 25 членів Талібану. Принц написав, що не думав про вбитих "як про людей", а лише як про "шахові фігури", які він зняв з дошки. "Отже, моє число — 25. Це число не наповнює мене задоволенням, але й не бентежить", — написав він.

[ + – ] Принц Гаррі в Афганістані Фото: The Royal Family

Таліби вже заявили, що принц Гаррі "великий балакун-невдаха". 32-річний командир талібів Молаві Ага Гол сказав, що, на його думку, Гаррі шукає уваги.

"Ми все ще тут правимо, але він втік до палацу своєї бабусі. Він балакучий невдаха, який намагався привернути до себе увагу", — повідомив Молаві.

"Не вірте тому, що вам кажуть невдахи. Я часто бачу новини про нього у своїй стрічці на Facebook і справді думаю, що він збожеволів і йому терміново потрібен лікар. Якщо він справжній чоловік, а не грьобаний невдаха, нехай приїде ще раз в Афганістан", — резюмував командир.

А британські військові порадили принцу "заткнутися", зазначивши, що герцог порушив "неписане правило", розкривши власний рахунок вбивств. Це сказав Бен Макбін, який був поранений в Афганістані і летів із принцом додому. Він сказав у інтерв'ю: "Люблю тебе, принц Гаррі, але тобі треба заткнутися! Це змушує задуматися про людей, з якими він тиняється. Якби це були хороші люди, хто-небудь уже сказав би йому, щоб він зупинився".

Також Гаррі згадав, що вживав гриби у будинку Кортні Кокс. Принцу подобався серіал "Друзі" і він був закоханий у актрису.

"Мені було цікаво, чи наберуся я колись мужності, щоб зізнатися їй у цьому", — написав принц. Він згадав, що для хоробрості випив текіли та вживав гриби. Але не уточнив, де їх узяв.

Розповів він і про вживання кокаїну. "Це було не дуже весело, це не зробило мене щасливим. Але безперечно змусило мене почуватися по-іншому, а це і була головна мета", — зізнався принц.

Також він розповів, що і він сам, і принц Вільям були проти одруження їхнього батька, принца Чарльза на Каміллі Паркер-Боулз.

[ + – ] Принц Гаррі стверджує, що був проти одруження батька на Каміллі Фото: Getty Images

"Пам'ятаю, як запитував: чи буде вона жорстока зі мною, чи буде вона схожа на всіх злих мачух як у книгах", — написав Гаррі.

"Єдине, що ми попросили натомість, це щоб він не одружився з нею. Ми сказали батькові, що підтримуємо Каміллу. Але, будь ласка, не одружуйся з нею. Будьте разом і все", — але потім, Гаррі зізнався, що прийняв другий шлюб батька.

Але він поскаржився, що вона перетворила його спальню в Кларенс-хаусі на свою вбиральню, коли він з'їхав.

"Я намагався не зважати. Але коли я побачив це вперше, мене це схвилювало", — написав 38-річний герцог Сассекський.

Дісталося у книзі мемуарів і Кейт Міддлтон. За словами Гаррі, Вільям та Кейт були великими фанатами серіалу "Форс-мажори" і були приголомшені, коли він зізнався, що зустрічається з Меган Маркл.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на своєму весіллі Фото: Getty Images

"Я весь час думав, що Віллі та Кейт не приймуть Мег. Але потім мені довелося турбуватися, як би вони не переслідували її, щоб попросити автограф", — написав Гаррі.

Дісталося і Кейт Міддлтон, яка, як повідомляє принц Гаррі, не хотіла ділитися з Маркл блиском для губ перед виходом на сцену форуму Королівського фонду у 2018 році.

А посварилися тоді ще герцогині, коли Меган сказала Кейт, що має "дитячі мізки через гормони" на репетиції весілля. Кейт нещодавно народила принца Луї.

"Це викликало величезний скандал тому, що Меган сказали, що вона недостатньо близька до своєї невістки, щоб обговорювати її гормони", — поскаржився принц у мемуарах.

Тепер експерти вважають, що відвертість Гаррі зробить його багатим, але ж вона може спровокувати жахливі наслідки, які завадять Меган зайнятися політикою в США, як вона завжди хотіла.

Нік Еде, засновник піар-компанії East of Eden, сказав, що одкровення з нової книги Spare вплинуть на високі амбіції Меган балотуватися на пост президента.

"Відверті зізнання її чоловіка у вживанні наркотиків, зловісні історії про втрату невинності і, що важливіше, його визнання у вбивстві 25 осіб під час служби потенційно можуть мати жахливі наслідки для неї та її амбіцій. Ми знаємо, що коли у когось є політичні амбіції, він постійно перебуває під мікроскопом не лише з боку ЗМІ, а й і з боку політичних опонентів", — зазначив Еде.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

А гуру зі зв'язків із громадськістю Марк Борковський попередив, що принц Гаррі пошкодує про те, що використав своє минуле як зброю у своїй книзі про "брудну білизну". Адже у нього та у Меган "не залишається товарів для продажу".

"Мовчання королівської родини завадить Гаррі продовжувати потрапляти в заголовки газет у майбутньому. Він ненавидить, коли його ігнорують, і підкреслює своє безсилля. Він дрейфує у бік недоречності. Ця потреба розповісти свою історію перегукується з прадідом Гаррі, герцогом Віндзорським, коли той розповів свою історію з Волліс Сімпсон", — зазначив Марк.

Нагадаємо, раніше в мемуарах Гаррі повідомив, що це саме принц Вільям і Кейт Міддлтон нібито здивували його одягти костюм нациста на вечірку.