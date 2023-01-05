Принц Гаррі звинуватив брата і Кейт Міддлтон у тому, що вони підбили його одягнути костюм нациста

Принц Гаррі вважає, що Вільям дуже легко відбувся, і весь тягар скандалу впав на нього.

Related video

Принц Гаррі продовжує топити королівську родину в потоці одкровень, які можуть серйозно вдарити по Букінгемському палаці, роздаючи інтерв'ю в межах промо-туру своєї книги "Запасний", що виходить 10 січня. Перші уривки книги вже прочитані журналістами People, і те, що він там пише, стане справжньою "бомбою". Зокрема, Гаррі заявив, що брат і його тоді ще дівчина Кейт Міддлтон змусили його одягти на вечірку костюм із нацистською символікою у 2005 році, що викликало серйозний скандал після потрапляння фото на перші шпальти ЗМІ.

Перший скандальний кадр опублікувала The Sun. На знімку 20-річний принц Гаррі був одягнений як нацистський солдат із червоною пов'язкою на руці, прикрашеною великою свастикою. Фото зробили на костюмованій вечірці на тему "Батьківщина та колонії", де принц Вільям теж був гостем, одягнувшись у костюм лева.

[ + – ] Принц Гаррі на скандальному фото 2005 року Фото: The Sun

За спогадами Гаррі, коли він готувався до вечірки, вибирав між двома костюмами: уніформою пілота або нацистською уніформою.

"Я зателефонував Віллу і Кейт, запитав, що вони думають. Вони сказали, нацистська форма", — пише Гаррі, додаючи, що тоді він пішов додому і приміряв її для них:

"Вони обоє здійнялися від сміху. Гірше, ніж трико Віллі! Набагато безглуздіше! У чому, знову ж таки, був сенс".

Очікується, що Гаррі вперше докладно розповість про свої сварки зі старшим братом, там також є велика частина, присвячена Кейт і його мачусі, королеві-консорт Каміллі Паркер-Боулз.

Хоча герцог Сассекський назвав інцидент із нацистами "одною з найбільших помилок у житті", одне високопоставлене джерело у видавництві, яке прочитало мемуари Гаррі зазначив:

"Дивно, як ви думаєте, що Гаррі візьме на себе відповідальність за це і просто рухатиметься далі й не втягуватиме в це його брата, але він чітко дає зрозуміти, що сильно переживає з приводу ролі Вільяма в скандалі".

Королівський історик Роберт Лейсі раніше писав, що перша ознака проблем між братами з'явилася, коли Гаррі був змушений нести на собі основний тягар суспільного обурення через свій нацистський костюм, хоча Вільям допоміг обрати вбрання.

[ + – ] Юні принц Гаррі та принц Вільям із королевою-матір'ю та батьком, принцом Чарльзом Фото: UK Press

"Гаррі вибрав свій костюм разом зі своїм старшим братом — майбутнім королем Вільгельмом V, якому тоді було 22 роки, який сміявся всю дорогу назад до Хайгроува (заміський будинок Чарльза) з молодшим братом, якого він мав виховувати", написав Лейсі у своїй книзі. 2020 року "Битва братів".

Автор стверджує, що саме після цього скандалу Гаррі почав почуватися відчуженим від своєї родини:

"Молодий принц почав переоцінювати участь свого старшого брата і несправедливість подальшої появи Вільяма, який пахне трояндами. Це змусило Гаррі почуватися скривдженим і навіть відчуженим... Уперше їхні стосунки дійсно постраждали, і вони майже не розмовляли. Гаррі обурював той факт, що Вільям так легко відбувся", — пише Лейсі, стверджуючи, що Вільям був тим, хто "умовив" Гарі на його "заблукалі і саморуйнівні шляхи".

Мемуари Гаррі надійдуть у продаж 10 січня, на наступний день після дня народження Кейт Міддлтон.