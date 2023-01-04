Принц Гаррі зіпсує Кейт Міддлтон її день народження

У день народження Кейт на двох телеканалах вийде інтерв'ю принца Гаррі, яке навряд чи обійдеться без нових скандальних одкровень про сім'ю.

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9 січня принцеса Уельська Кетрін відзначить свій 41 день народження, проте навряд чи її настрій буде святковим, враховуючи, що вже 10 січня виходить книга принца Гаррі "Запасний", де, серед іншого, згадується й про неї, пише Hello.

Різдвяні канікули Кейт провела зі своєю сім'єю в Норфолку, приєднавшись до короля Чарльза та королеви-консорта Камілли в Сандрінгемі на Різдво, а також відвідала з чоловіком і всіма дітьми святкову службу на Різдво. Крім того, королівська родина побувала в тематичному парку "Лапландія", а Вільям покатав дружину на автомобілі Джеймса Бонда Aston Martin DBX707.

Минулого року 40-річчя Кетрін ознаменувалося тим, що Кенсінгтонський палац представив три портрети тоді ще герцогині Кембриджської.

Де і як принцеса Уельська відзначатиме свій день народження цього року, поки не повідомляється, проте відомо, що 9 січня на ITV1 і на CBS вийдуть інтерв'ю принца Гаррі, які він дав у межах промо-туру своїх мемуарів.

Схоже, герцог готовий розповісти про свої натягнуті стосунки з братом Вільямом і батьком, королем Карлом III.

"Я хочу сім'ю, а не установу. Я хотів би повернути свого батька, я хотів би повернути свого брата", — каже він журналісту.

Нагадаємо, принца Гаррі викрили в брехні про королівську родину, а раніше він розповів неправду про свою покійну бабусю. На думку оглядачів, принц Вільям ніколи не помириться зі своїм братом, тому що той наважився зачепити не лише його, а і його дружину Кетрін.