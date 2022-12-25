Кейт Міддлтон в елегантному капелюсі відсвяткувала Різдво у Сандрінгемі

Вся королівська сім'я вже традиційно відвідала церкву різдвяним ранком.

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Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний зимовий образ під час прогулянки Сандрінгемом у компанії чоловіка, дітей та короля Карла. Королівська родина, яка відзначає Різдво у Норфолку, вже традиційно відвідала ранкову службу у місцевій церкві. А на шляху їх зустрічали шанувальники та місцеві жителі. Про це пише Daily Mail

Різдво у королівській родині – одне з головних свят. Вони традиційно збираються в маєток Сандрінгем, обмінюються подарунками, а вранці відвідують ранкову церковну службу, що стає важливою світською подією. Адже зазвичай пані з королівської родини вибирають елегантні пальта, доповнюючи їх капелюшками.

Цього разу винятку не було і принцеса Уельська з'явилася у дивовижному образі хакі. Вона одягла пальто від Alexander McQueen, яке вона вже носила раніше і яке трохи перешили. І доповнила образ крислатим капелюхом від відомого майстра-капелюшника Філіпа Трейсі, а також замшевими чоботями та сережками від французького бренду Sézane.

[ + – ] Принц Луї теж сходив до церкви на Різдво Фото: Getty Images

Це вперше, коли королівська сім'я святкує Різдво без королеви Єлизавети і відвідує різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі після того, як за святковий стіл повернули Сару "Фергі" Фергюсон, герцогиню Йоркську, мати принцеси Беатрис.

Небіжчик принц Філіп не ладив з Фергі, яка була головним джерелом скандалів після свого розлучення з принцом Ендрю і до того, як всі затьмарили подробиці сімейного життя принца Чарльза і принцеси Діани.

Тож у Сандрінгемі їй не раділи вже багато років. Король Карл запросив її на сімейне Різдво після смерті матері.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми в Сандрінгемі

На Різдво були запрошені і принц Гаррі з Меган Маркл, але вони не приїхали з США. Відносини їх із іншими членами сім'ї явно зіпсувалися після їхнього документального серіалу.

Ранкова служба в Сандрінгемі передує першій святковій промові Карла перед нацією, яка транслюватиметься по телебаченню сьогодні вдень.

[ + – ] Королівська родина відсвяткувала Різдво

Зустріч цього року у Сандрінгемі – це перший раз, коли королівська родина провела Різдво у приватній королівській резиденції у Норфолку з 2019 року. Єлизавета останніми роками залишалася у Віндзорі через пандемію.

Відомо, що проходить Різдво в королівській родині так само, як і в будь-якій іншій. Вони збираються за святковим столом, на якому завжди є індичка, а потім разом дивляться святкові програми по телевізору.

Відомо, що перший різдвяний виступ Карла як короля був відзнятий BBC на початку грудня у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де похована його мати.

[ + – ] Кейт Міддлтон у Сандрінгемі

Король і королева-консорт пробудуть у Сандрінгемі довше, ніж у минулі роки, але все ж таки не так довго, як покійна королева — вона зазвичай проводила в Сандрінгемі час до 6 лютого, річниці її престолонаслідування. Після Карл та Камілла поїдуть до Шотландії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку різдвяну прикрасу терпіти не могла покійна королева і тому її ніколи не буде на королівських святкових ялинках.