Кейт Миддлтон в элегантной шляпе отпраздновала Рождество в Сандрингеме

Вся королевская семья уже традиционно посетила церковь в рождественское утро.

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Кейт Миддлтон продемонстрировала идеальный зимний образ во время прогулки по Сандрингему в компании мужа, детей и короля Карла. Королевская семья, которая отмечает Рождество в Норфолке, уже традиционно посетила утреннюю службу в местной церкви. А по пути их следования их встречали поклонники и местные жители. Об этом пишет

Рождество в королевской семье – один из главных праздников. Они традиционно собираются в поместье Сандрингем, обмениваются подарками, а утром посещают утреннюю церковную службу, что становится важным светским событием. Ведь обычно дамы из королевской семьи выбирают элегантные пальто, дополняя их шляпками.

Этот раз исключением не стал и принцесса Уэльская появилась в изумительном образе цвета хаки. Она надела пальто от Alexander McQueen, которое она уже носила ранее и которое слегка перешили. И дополнила образ широкополой шляпой от известного мастера-шляпника Филиппа Трейси, а также замшевыми сапогами и серьгами от французского бренда Sézane.

[ + – ] Принц Луи тоже сходил в церковь на Рождество Фото: Getty Images

Это первый раз, когда королевская семья празднует Рождество без королевы Елизаветы и посещает рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, после того, как за праздничный стол вернули Сару "Ферги" Фергюсон, герцогиню Йоркскую, мать принцесс Беатрис и Евгении.

Покойный принц Филипп не ладил с Ферги, которая была главным источником скандалов после своего развода с принцем Эндрю и до того, как все затмили подробности семейной жизни принца Чарльза и принцессы Дианы.

Так что в Сандрингеме ей были не рады уже много лет. Король Карл пригласил ее на семейное Рождество после смерти матери.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в Сандрингеме

На Рождество были приглашены и принц Гарри с Меган Маркл, но они ожидаемо не приехали из США. Отношения их с прочими членами семьи явно испортились после их документального сериала.

Утренняя служба в Сандрингеме предваряет первую праздничную речь Карла перед нацией, которая будет транслироваться по телевидению сегодня днем.

[ + – ] Королевская семья отпраздновала Рожедство

Встреча в этом году в Сандрингеме — это первый раз, когда королевская семья провела Рождество в частной королевской резиденции в Норфолке с 2019 года. Елизавета в последние годы оставалась в Виндзоре из-за пандемии.

Известно, что проходит Рождество в королевской семье точно также, как и в любой другой. Они собираются за праздничным столом, на котором обычно всегда есть индейка, а потом вместе смотрят праздничные программы по телевизору.

Известно, что первое рождественское выступление Карла в качестве короля было отснято BBC в начале декабря в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где похоронена его мать.

[ + – ] Кейт Миддлтон в Сандрингеме

После король и королева-консорт пробудут в Сандрингеме дольше, чем в прошлые годы но все же не так долго, как покойная королева — она обычно проводила в Сандрингеме время до 6 февраля, годовщины ее престолонаследия. После Карл и Камилла уедут в Шотландию.

Напомним, ранее стало известно, какое рождественское украшение терпеть не могла покойная королева и потому его никогда не будет на королевских праздничных елках.