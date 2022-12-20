Принца Гаррі викрили на брехні про королеву Єлизавету II

Герцог Сассекський упевнений у тому, що його бабуся відсторонилася під час сімейної наради в Сандрінгемі у січні 2020 року. Тоді принц Гаррі та Меган Маркл озвучили своє рішення скласти із себе обов'язки членів королівської родини.

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Після виходу документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix експерти продовжують розбирати його епізоди по крихтах, знаходячи все нові й нові розбіжності між тим, що прозвучало в ньому, і що було насправді. Тепер принца Гаррі звинувачують у тому, що він збрехав, описуючи "Сандрінгемський саміт", де обговорювалося рішення герцогів Сассекських скласти королівські обов'язки. Гаррі сказав, що поки принц Вільям кричав на нього, королева не втручалася та відсторонилася. Однак королівський журналіст Річард Фіцвільям сказав MailOnline, що це — "повне нісенітниця".

"Я думаю, ідея про те, що королева була відсторонена в Сандрінгемі, була, ймовірно, повною нісенітницею. Гаррі намалював картину, яку ніхто не заперечуватиме тільки тому, що королівська сім'я не збирається робити щодо цього заяву. У такому разі йому дозволено уникнути думки, що Вільям… очевидно, кричав і кричав на нього, можливо, він теж, і, за його словами, його батько збрехав, і королева просто дозволила цьому відбуватися, він зображує королеву як людину негативну, і, по суті, це образливо, тому що королева стає маріонеткою в руках інших присутніх, а також, звичайно ж, її радників.

Королева вчинила дуже мудро, зробивши те, що зробила, але сенс, який дає Гаррі, полягає в тому, що вона, так би мовити, була поза цим… Думаю, від тих, хто знає королеву, зрозуміло, що королева точно знала, що робить, і ніхто нею не маніпулював", — наголосив експерт.

Як відомо, Гаррі стверджував, що покійний монарх тихо спостерігала, як він був у жаху від крику принца Вільяма на переговорах про складання обов'язків і переїзд у США, які вона скликала після рішення Гаррі та Меган Маркл.

[ + – ] Принц Гаррі заявив, що його бабусею-королевою маніпулювали Фото: Getty Images

"Було жахливо, коли мій брат кричав і кричав на мене, і мій батько говорив речі, які просто не були правдою, а моя бабуся, знаєте, тихо сиділа там і ніби приймала все це", — говорив він.

Герцог Сассекський сказав, що Вільям і Чарльз відмовилися задовольнити його та Меган прохання про вихід "половина на половину", що дозволило б їм заробляти гроші, обираючи королівські обов'язки та зберігаючи свої титули.

Також Гаррі заявив, що Палац не питав у нього дозволу опублікувати спільну заяву, яка спростовує твердження, що Вільям "залякував" Сассексів.

Нагадаємо, раніше Букінгемський палац уже виявив факти брехні в серіалі про життя Гаррі та Меган, а король Карл III дав зрозуміти, як тепер ставитися до молодшого сина та його дружини.