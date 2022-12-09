Уже в перших хвилинах свого документального проєкту герцоги Сассекські оприлюднили неточні дані.

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Букінгемський палац звинуватив принца Гаррі та Меган Маркл у брехні. Про це пише ВВС.

Як стало відомо, уже в перших хвилинах скандального серіалу "Гаррі та Меган" герцоги Сассекські збрехали. За словами інсайдера, близького до королівської родини Великобританії, родичі принца Гаррі не відмовлялися співпрацювати з подружжям.

Тим часом головні герої проєкту від Netflix на початку картини зазначили, що члени королівської родини відмовилися коментувати вміст цього серіалу.

Як повідомляється, мешканців Букінгемського палацу навіть не запитували про коментар.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Окрім цього, джерело розповідає, що новоспечений король Великобританії Карл ІІІ та принц Вільям поки не будуть давати офіційних коментарів щодо скандального серіалу принца Гаррі та його дружини.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл

Перша серія документального проєкту герцогів Сассекських від популярної стримінгової платформи вийшла 8 грудня 2022. У серіалі вони планували розповісти власну історію життя у Букінгемському палаці, з якого вони поїхали на початку 2020, склавши королівські обов'язки.

Нагадаємо, герцога Сассекського застали зненацька питанням про королівську родину.

Також Фокус писав про істинне ставлення принца Гаррі до Меган Маркл на публіці.