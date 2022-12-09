Уже в первые минуты своего документального проекта герцоги Сассекские обнародовали неточные данные.

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Букингемский дворец обвинил принца Гарри и Меган Маркл во лжи. Об этом пишет BBC.

Как стало известно, уже в первых минутах скандального сериала "Гарри и Меган" герцоги Сассекские соврали. По словам инсайдера, близкого к королевской семье Великобритании, родственники принца Гарри не отказывались сотрудничать с супругами.

Тем временем, главные герои проекта от Netflix в начале картины отметили, что члены королевской семьи отказались комментировать содержимое сериала.

Как сообщается, жителей Букингемского дворца даже не спрашивали о комментарии.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Кроме этого, источник рассказывает, что новоиспеченный король Великобритании Карл III и принц Уильям пока не будут давать официальных комментариев по поводу скандального сериала принца Гарри и его жены.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл

Первая серия документального проекта герцогов Сассекских от популярной стриминговой платформы вышла 8 декабря 2022. В сериале они планировали рассказать собственную историю жизни в Букингемском дворце, с которого они уехали в начале 2020, сложив королевские обязанности.

Напомним, герцога Сассекского застали врасплох вопросом о королевской семье.

Также Фокус писал об истинном отношении принца Гарри к Меган Маркл на публике.