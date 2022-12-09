Букингемский дворец обвинил принца Гарри и Меган Маркл во лжи
Уже в первые минуты своего документального проекта герцоги Сассекские обнародовали неточные данные.
Букингемский дворец обвинил принца Гарри и Меган Маркл во лжи. Об этом пишет BBC.
Как стало известно, уже в первых минутах скандального сериала "Гарри и Меган" герцоги Сассекские соврали. По словам инсайдера, близкого к королевской семье Великобритании, родственники принца Гарри не отказывались сотрудничать с супругами.
Тем временем, главные герои проекта от Netflix в начале картины отметили, что члены королевской семьи отказались комментировать содержимое сериала.
Как сообщается, жителей Букингемского дворца даже не спрашивали о комментарии.
Кроме этого, источник рассказывает, что новоиспеченный король Великобритании Карл III и принц Уильям пока не будут давать официальных комментариев по поводу скандального сериала принца Гарри и его жены.
Первая серия документального проекта герцогов Сассекских от популярной стриминговой платформы вышла 8 декабря 2022. В сериале они планировали рассказать собственную историю жизни в Букингемском дворце, с которого они уехали в начале 2020, сложив королевские обязанности.
Напомним, герцога Сассекского застали врасплох вопросом о королевской семье.
Также Фокус писал об истинном отношении принца Гарри к Меган Маркл на публике.