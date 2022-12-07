Принца Гарри застали врасплох неудобным вопросом о его семье (видео)

Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в том, что они разрушают королевскую семью.

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Принц Гарри во время прибытия на церемонию вручения премии Ripple of Hope Awards услышал вопрос, которые расстроил его, поэтому герцог Сассекский оставил его без ответа, пишет Hello.

Когда Гарри выходил из машины вместе с Меган Маркл, у входа из встречала толпа фотографов и зевак. Кто-то в толпе прокричал, что он думает по поводу "уничтожения королевской семьи". Затем тот же человек закричал: "Меган, ты уничтожила королевскую семью". Вопрос застал принца врасплох, и он быстро увел жену в здание, бросив на ходу: "Слишком много вопросов".

Подобный вопрос был не случайным. Накануне церемонии Netflix выпустил трейлер документального сериала "Гари и Меган", в котором, среди прочего, принц намекнул, что "расскажет всю правду", и из показанных кадров очевидно, что его откровения ударят по королевской семье.

Сассексы получили премию Роберта Ф. Кеннеди в области прав человека в честь своей "героической" позиции против расизма в королевской семье.

Многие обозреватели уже раскритиковали решение о присвоении премии Гарри и Меган, поскольку не считают, что они сделали что-то действительно стоящее для защиты прав тех, кого угнетают из-за расы. Более того, на пару ополчились поклонники королевской семьи, уверенные, что они решили заработать денег на новых скандалах, ради чего открыто пошли на окончательный разрыв со своими британскими родственниками. Более того, они уже выявили факты лжи.

Первый эпизод сериала выходит 8 декабря, второй – 15 декабря.

От короля Карла III уже требуют лишить принца Гарри и его жену королевских титулов.