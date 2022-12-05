От короля Карла III требуют лишить титулов принца Гарри и Меган Маркл

В трейлере фильма Гарри и Меган снова упомянули о расизме в королевской семье, и теперь поклонники британского королевского двора требуют наказать их за подобные обвинения, лишив титулов.

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Выход трейлера документального фильма "Гарри и Меган" от Netflix порядком разозлил британцев, и теперь немало фанатов королевской семьи требуют от Карла III лишить принца Гарри и Меган Маркл титула герцога и герцогини Сассекских. Они уверены, что будущая лента нанесет удар по британской королевской семье, и бунтарствующий принц таким образом решил отомстить родственникам за все старые обиды, пишет Daily Star.

Изначально говорилось о том, что в первой части фильма будет показана история любви принца и бывшей актрисы. Однако уже по тем кадрам, которые появились в сети, можно судить, что супруги, сложившие с себя королевские обязанности в 2020 году, не преминут вспомнить высокопоставленных родственников, а также достанется СМИ.

"Лицемеры! Они хотят уничтожить королевскую семью, но не против иметь титулы и пожинать плоды. Король Карл должен лишить их титулов!", "Это титулы, от которых нужно отказаться. Мне очень жаль, что делает наше правительство, позволяя нашей британской королевской семье быть уничтоженной двумя людьми, обладающими британскими королевскими титулами. Говорите громче, Риши, это больше не последствия частной семьи", "Это полностью скоординировано, все в этом неправильно, и я считаю, что задержка с этим релизом была вызвана тем, что они должны были убедиться, что королева скончалась, чтобы нанести максимальный ущерб остальной части королевской семьи", – комментируют в Twitter.

Тем временем королевский обозреватель Дики Арбитер заметил, что лишение их титулов не будет простой процедурой.

"#MichaelCole утверждает, что король может лишить их титулов. Для этого потребуется акт парламента, лишающий герцогства, и прямо сейчас у них есть разбитая страна, с которой нужно иметь дело. Что касается Дианы, она не потеряла свой титул, который пришел с браком. Титул Ее Королевское Высочество был подарком от покойной королевы", – сказал он.

Первая часть фильма, в котором Гарри пообещал раскрыть "всю правду", выходит в четверг (8 декабря), вторая – через неделю, 15 декабря.

Напомним, решение короля относительно титулов детей принца Гарри разъярило герцогов Сассекских.