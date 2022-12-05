Від короля Карла III вимагають позбавити титулів принца Гаррі та Меган Маркл

У трейлері фільму Гаррі та Меган знову згадали про расизм у королівській родині, і тепер шанувальники британського королівського двору вимагають покарати їх за такі звинувачення, позбавивши титулів.

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Вихід трейлера документального фільму "Гаррі і Меган" від Netflix розлютив британців, і тепер чимало фанатів королівської родини вимагають від Карла III позбавити принца Гаррі і Меган Маркл титулу герцога і герцогині Сассекських. Вони впевнені, що майбутня стрічка завдасть удару по британській королівській родині, і принц, який бунтує, так вирішив помститися родичам за всі старі образи, пише Daily Star.

Спочатку йшлося про те, що в першій частині фільму покажуть історію кохання принца та колишньої актриси. Проте вже за тими кадрами, які з'явилися в мережі, можна судити, що подружжя, яке склало з себе королівські обов'язки у 2020 році, не забуде згадати високопоставлених родичів, а також дістанеться ЗМІ.

"Лицеміри! Вони хочуть знищити королівську сім'ю, але не проти мати титули і пожинати плоди. Король Карл повинен позбавити їх титулів!", "Це титули, від яких треба відмовитися. Мені дуже прикро, що робить наша влада, дозволяючи нашій британській родині бути знищеною двома людьми, які володіють британськими королівськими титулами. Говоріть голосніше, Ріші, це більше не наслідки приватної родини", "Це повністю скоординовано, все в цьому неправильно, і я вважаю, що затримка з цим релізом була викликана тим, що вони повинні були переконатися, що королева померла, щоб завдати максимальної шкоди решті королівської родини", — коментують у Twitter.

Тим часом королівський оглядач Дікі Арбітер зауважив, що позбавлення їхніх титулів не буде простою процедурою.

"#MichaelCole стверджує, що король може позбавити їх титулів. Для цього буде потрібний акт парламенту, який позбавляє герцогства, і прямо зараз у них є розбита країна, з якою потрібно мати справу. Що стосується Діани, вона не втратила свій титул, який отримала після одруження. Титул Її Королівська Високість був подарунком від покійної королеви", — сказав він.

Перша частина фільму, в якому Гаррі пообіцяв розкрити "всю правду", виходить у четвер (8 грудня), друга — за тиждень, 15 грудня.

Нагадаємо, рішення короля щодо титулів дітей принца Гаррі розлютило герцогів Сассекських.