Netflix назвал дату выхода документалки про принца Гарри и Меган Маркл

Первая серия будет доступна на Netflix 8 декабря.

Related video

Первый часть шестисерийного документального сериала о герцоге и герцогине Сассекских будет доступна с 8 декабря на Netflix, сообщает стриминговый сервис.

Несмотря на многочисленные скандалы, премьера состоится по графику. Между тем, вторая серия будет доступна уже 15 декабря.

Напомним, выход трейлера документального фильма "Гарри и Меган" от Netflix порядком разозлил британцев, и теперь немало фанатов королевской семьи требуют от Карла III лишить принца Гарри и Меган Маркл титула герцога и герцогини Сассекских. Они уверены, что будущая лента нанесет удар по британской королевской семье, и бунтарствующий принц таким образом решил отомстить родственникам за все старые обиды.

Также Фокус писал, что принц Уэльский Уильям и новый король Карл III собираются провести "кризисные переговоры". По словам источников издания The Mirror, королевская семья обеспокоена релизом документального сериала герцогов Сассекских на Netflix. Приближенные люди к королю Карлу III ознакомятся с содержанием картины и оперативно публично отреагируют на обвинения, если это будет необходимо.