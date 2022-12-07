Netflix назвав дату виходу документалки про принца Гаррі та Меган Маркл

Перша серія буде доступна на Netflix 8 грудня.

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Перша частина шестисерійного документального серіалу про герцога і герцогиня Сассекських буде доступна з 8 грудня на Netflix, повідомляє стрімінговий сервіс.

Попри численні скандали, прем'єра відбудеться за графіком. Водночас друга серія буде доступна вже 15 грудня.

Нагадаємо, вихід трейлера документального фільму "Гаррі та Меган" від Netflix досить розлютив британців, і тепер чимало фанатів королівської родини вимагають від Карла III позбавити принца Гаррі та Меган Маркл титулу герцога та герцогині Сассекських. Вони впевнені, що майбутня стрічка завдасть удару по британській королівській родині, і бунтарський принц у такий спосіб вирішив помститися родичам за всі старі образи.

Також Фокус писав, що принц Уельський Вільям та новий король Карл III збираються провести "кризові переговори". За словами джерел видання The Mirror, королівська родина стурбована релізом документального серіалу герцогів Сассекських на Netflix. Наближені люди до короля Карла III ознайомляться зі змістом картини й оперативно публічно відреагують на звинувачення, якщо це буде потрібно.