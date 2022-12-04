Королівська родина відповість на скандальний серіал принца Гаррі та Меган Маркл
Наближені люди до короля Карла ІІІ готові переглянути картину та дати оперативну відповідь.
Королівська родина Великобританії відповість на скандальний серіал принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє The Mirror.
Як відомо, принц Уельський Вільям та новий король Карл ІІІ збираються провести "кризові переговори". За словами джерел видання, королівська родина занепокоєна релізом документального серіалу герцогів Сассекських на Netflix.
Старший син монарха зустрінеться з ним, щоб обговорити те, як вони реагуватимуть на звинувачення зі сторони родичів, які останні три роки мешкають у США.
Зокрема наближені люди до короля Карла ІІІ ознайомляться зі змістом картини та оперативно публічно відреагують на звинувачення, якщо це буде необхідно.
За даними таблоїду Page Six, вихід серіалу меншого сина британського монарха та його дружини відбудеться 8 грудня 2022. Його довго переносили через смерть королеви Єлизавети ІІ та скандал з п'ятим сезоном серіалу "Корона".
Повідомлялося, що озвучені в картині деталі залаштункового життя Букінгемського палацу остаточно зруйнують стосунки королівської родини та принца Гаррі.
Нагадаємо, герцоги Сассекські хотіли "зірвати" візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до США виходом першого трейлеру свого серіалу.
Також Фокус писав про прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл у Букінгемському палаці.