Королівська родина відповість на скандальний серіал принца Гаррі та Меган Маркл

Наближені люди до короля Карла ІІІ готові переглянути картину та дати оперативну відповідь.

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Королівська родина Великобританії відповість на скандальний серіал принца Гаррі та Меган Маркл. Про це повідомляє The Mirror.

Як відомо, принц Уельський Вільям та новий король Карл ІІІ збираються провести "кризові переговори". За словами джерел видання, королівська родина занепокоєна релізом документального серіалу герцогів Сассекських на Netflix.

Старший син монарха зустрінеться з ним, щоб обговорити те, як вони реагуватимуть на звинувачення зі сторони родичів, які останні три роки мешкають у США.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скріншот/CBS

Зокрема наближені люди до короля Карла ІІІ ознайомляться зі змістом картини та оперативно публічно відреагують на звинувачення, якщо це буде необхідно.

За даними таблоїду Page Six, вихід серіалу меншого сина британського монарха та його дружини відбудеться 8 грудня 2022. Його довго переносили через смерть королеви Єлизавети ІІ та скандал з п'ятим сезоном серіалу "Корона".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Скриншот/ВВС

Повідомлялося, що озвучені в картині деталі залаштункового життя Букінгемського палацу остаточно зруйнують стосунки королівської родини та принца Гаррі.

Нагадаємо, герцоги Сассекські хотіли "зірвати" візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до США виходом першого трейлеру свого серіалу.

Також Фокус писав про прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл у Букінгемському палаці.