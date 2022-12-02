Принц Гаррі та Меган Маркл хотіли "зірвати" візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до США

Герцоги Сассекські продумали багатокрокову кампанію.

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Принц Гаррі та Меган Маркл хотіли "зірвати" візит принца Вільяма та Кетрін Міддлтон до США. Про це пише Page Six.

Як повідомляється, випуск трейлера документального серіалу герцогів Сассекських на Netflix вважається "скоординованою кампанією", яка має затьмарити великий візит принца та принцеси Уельських до США.

Драматичний тизер довгоочікуваного шестисерійного документального фільму про подружжя "Гаррі та Меган" вийшов рано в четвер, у той час як принц Вільям і Кейт Міддлтон були в центрі свого великого візиту до Бостона.

На ньому зображено американську акторку, яка плаче та витирає сльози, а також багато фотографій пари, які ніколи раніше не були опубліковані, а вона каже: "Коли ставки такі високі, чи не має сенсу почути нашу історію від нас?"

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Один із інсайдерів видання впевнений, що герцоги Сассекські намагаються "перешкодити та зіткнутися" з американським візитом принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Кліп також містить одну фотографію принца Вільяма, принцеси Уельської, короля Карла ІІІ та королеви-консорта Камілли на службі з нагоди Дня Співдружності в березні 2019.

"Якщо Сассекські хвилюються, що вони виглядатимуть приниженими та менш достовірними порівняно з першим закордонним туром принца та принцеси Уельських у цю нову еру, вони переграли, низка PR-оголошень, спрямованих на протиріччя з візитом Уельса цього тижня", — коментує королівський експерт.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, вийшов довгоочікуваний трейлер серіалу принца Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл у Букінгемському палаці.