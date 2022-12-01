Вийшов трейлер багатомільйонного фільму Меган Маркл і принца Гаррі

Довгоочікуваний документальний фільм Netflix за участю Гаррі та Меган, схоже, скоро вийде на екрани.

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Стримінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер документального фільму про життя герцогів Сассекських. Повідомляється, що понад 100 мільйонів доларів отримали Меган Маркл і принц Гаррі за співпрацю з Netflix. Про це пише People.

Відео триває хвилину та починається зі щасливих чорно-білих фотографій пари з особистого архіву. Ми бачимо їхні усмішки, поцілунки, подорожі вагітної герцогині та голос за кадром, що ставить запитання, яке наразі залишається без відповіді: "Чому ви захотіли зняти цей документальний фільм?"

Однак, крім радісних моментів, глядачі побачать напружені дні в британській королівській родині, особливо на церемонії Дня Співдружності 2020 року.

Потім зображення стають похмурішими, і ми чуємо, як принц Гаррі дуже серйозно вимовляє ту саму зловісну фразу: "Ніхто не знає, що відбувається за зачиненими дверима". Незабаром після цього, можливо, як вибачення за те, що він розірвав відносини з рідним королівством і почав нове життя в Сполучених Штатах, він запевняє, що зробив усе можливе, щоб захистити свою сім'ю.

У першому трейлері Меган вимовляє єдину фразу, але також дуже показову та символічну: "Коли ставки такі високі, хіба не найголовніше — те, що ми розповідаємо нашу історію?".

Netflix ще не оголосив дату виходу, але закордонні ЗМІ повідомляють, що кінострічку транслюватимуть 8 грудня.

[ + – ] Постер фільму про Меган Маркл і принца Гаррі Фото: Netflix

Відомо, що дату виходу перенесли через повагу до королеви Єлизавети II після її смерті у вересні, а також через скарги на зображення британської королівської родини в серіалі "Корона", останній сезон якого вийшов 9 листопада 2022 року.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі зіграли в настільний теніс, рекламуючи "Ігри нескорених", міжнародні змагання колишніх і чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі.