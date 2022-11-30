Меган Маркл та принц Гаррі зіграли у настільний теніс для рекламного ролика

Герцоги Сасекські прорекламували дітище принца — ігри ветеранів Invictus Games.

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Меган Маркл і принц Гаррі зіграли в настільний теніс, рекламуючи "Ігри нескорених", міжнародні змагання колишніх і чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Про це пише People.

Invictus Games 2023 вперше у своїй історії міститиме настільний теніс. Меган Маркл та принц Гаррі змагалися за тенісним столом, щоб нагадати про це.

[ + – ] Ролик, в якому знялися принц Гаррі та Меган Маркл

У 80-секундному відео представлені спортсмени, які змагатимуться у майбутньому спортивному заході, який відбудеться у Дюссельдорфі у вересні 2023 року.

Спочатку у кліпі з'являється лише принц Гаррі, який робить кілька подач, перш ніж передати ракетку військовому, але потім у кадрі з'являється і Меган Маркл.

Фото: Скриншот

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл знялися у ролику для Invictus Games Фото: Скриншот

Потім на екрані з'являється слоган "Будь частиною цього".

Нагадаємо, ідея організувати Invictus Games з'явилася у принца Гаррі, коли він служив в армії. Перші змагання відбулися у 2014 році у побудованому за два роки до цього лондонському Олімпійському парку. З того часу гри проходили в США, Канаді, Австралії та Нідерландах.

Хоча квитки на змагання тільки надійшли у продаж, більшість місць на Merkur Spiel-Arena вже розпродано.

У вересні 2022 року принц Гаррі та Меган Маркл разом відвідали події присвячені Invictus Games у Дюссельдорфі.

Подія набула великого розголосу, головним чином через те, що хоч герцоги Сассекські більше не є представниками королівської британської родини, але їхній візит мав усі ознаки королівського.

Вони навіть літали Німеччиною на урядовому літаку, який зазвичай використовують високопосадовці.