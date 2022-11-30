Меган Маркл и принц Гарри сыграли в настольный теннис для рекламного ролика

Герцоги Сассекские прорекламировали детище принца – игры ветеранов Invictus Games.

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Меган Маркл и принц Гарри сыграли в настольный теннис, рекламируя "Игры непобежденных", международные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или получивших инвалидность на службе. Об этом пишет People.

Invictus Games 2023 впервые в своей истории будет включать в себя настольный теннис. Меган Маркл и принц Гарри соревновались за теннисным столом, чтобы напомнить об этом.

[ + – ] Ролик, в котором снялись принц Гарри и Меган Маркл

В 80-секундном видео представлены спортсмены, которые будут соревноваться в предстоящем спортивном мероприятии, которое пройдет в Дюссельдорфе в сентябре 2023 года.

Сначала в клипе появляется только принц Гарри, который делает несколько подач, прежде, чем передать ракетку военному, но потом в кадре появляется и Меган Маркл.

Фото: Скриншот

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл снялись в ролике для Invictus Games Фото: Скриншот

Затем на экране появляется слоган "Будь частью этого".

Напомним, идея организовать Invictus Games появилась у принца Гарри, когда он сам служил в армии. Первые соревнования прошли в 2014 году в построенном за два года до этого лондонском Олимпийском парке. С той поры игры проходили в США, Канаде, Австралии и Нидерландах.

Хоть билеты на соревнования только поступили в продажу, большинство мест на Merkur Spiel-Arena уже распродано.

В сентябре 2022 года принц Гарри и Меган Маркл вместе посетили события посвященные Invictus Games в Дюссельдорфе.

Событие получило большую огласку, главным образом из-за того, что хоть герцоги Сассекские больше не являются представителями королевской британской семьи, но их визит носил все признаки королевского.

Они даже летали по Германии на правительственном самолете, который обычно используют высокопоставленные чиновники.