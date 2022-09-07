Меган Маркл и принц Гарри летали по Германии на правительственном самолете

Самолет стоимостью 50 миллионов долларов с надписью "Люфтваффе" на хвосте ранее использовали высокопоставленные политики

После визита в Манчестер, принц Гарри и Меган Маркл отправились в Германию, где посетили три благотворительные организации. Но выяснилось, что делали они это за счет налогоплательщиков. Так как по стране они летали на лайнере Bombardier Global 5000, который обычно используют высокопоставленные немецкие чиновники. Об этом пишет Daily Mail.

Немецкие военные — Бундесвер — и город Дюссельдорф совместно принимают Invictus games (Игры непокоренных) в следующем году.

Самолет стоимостью 50 миллионов долларов с надписью "Люфтваффе" на хвосте забрал Сассексов из RAF Northolt в Лондоне и приземлился в Дюссельдорфе.

[ + – ] Правительственный самолет, который предоставили принцу Гарри и Меган Маркл Фото: bild.de

Принимали герцогскую чету, как членов королевской семьи, хоть они таковыми и не являются, после того, как отказались выполнять обязанности членов семьи и переехали в США.

После визита в Германию принц Гарри и Меган маркл вернулись в коттедж Фрогмор, в котором останавливаются, когда гостят в Великобритании.

Они все еще не встретились с королевой, которая сейчас находится в Балморале и уже встретилась с новым премьер-министром Лиз Трасс, принцем Чарльзом и семьей принца Уильяма. И неизвестно, состоится ли эта встреча.

Напомним, ранее, до визита в Германию, Меган Маркл выступала с речью о гендерном равенстве на саммите, который собрал молодых лидеров из более чем 190 стран мира. Речь длилась семь минут и за это короткое время герцогиня упомянула себя 54 раза.

Территория вокруг Бриджуотер-холла, где проходит саммит, была расчищена за 90 минут до прибытия пары.

Гарри и Меган попросили частные охранные фирмы предоставить "стальное кольцо" в Манчестере для их появления на форуме.

Критики уже отметили, что хоть Меган Маркл и принц Гарри и настаивают на том, что больше не связаны с королевской семьей, но их европейский тур имеет все признаки королевского, чего стоят толпы поклонников, красные дорожки, расстеленные везде, куда прибывают Меган и Гарри, и полеты за счет налогоплательшиков. Так что прозвали его "псевдокоролевским".

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл в Дюссельдорфе Фото: Getty Images

Впрочем, принц Гарри во время всех этих мероприятий не выглядел слишком довольным. Журналисты отметили, что он был мрачным и уставшим.