Меган Маркл 54 раза упомянула себя во время "вдохновляющей" речи для молодежи

И ее имиджмейкеры тщательно поработали на ее новым образом

Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию, но не ради встречи с королевской семьей, а ради выступления на саммите One Young World в Манчестере. Эксперты уже оценили и речь Меган Маркл и ее новый имидж. Об этом пишет Daily Mail.

Королевские эксперты прослушали семиминутное выступление герцогини Сассекской на саммите в Манчестере и отметили, что речь была малосодержательной, зато себя Меган Маркл упомянула 54 раза.

Это было первое публичное выступление Меган Маркл в Великобритании после Мегзита в 2020 году. Выступала она перед молодежными лидерами со всего мира.

[ + – ] Выступление Меган Маркл на саммите One Young World

Речь Меган касалась гендерного равенства, но встретили ее не слишком тепло. У входа в Бриджуотер-холл, где она выступала, ее освистали, а некоторые даже держали плакаты с лозунгами: "фальшивые члены королевской семьи".

В самой речи тоже было мало о гендерах и равенства. Жена принца Гарри рассказала один анекдот, упомянула своего мужа и сообщила о том, как рождения малыша арчи изменило ее жизнь.

Также она сообщила, что ей "было очень приятно вернуться в Великобританию", и рассказала о том, как горда быть матерью.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри на саммите One Young World Фото: Getty Images

Меган рассказала аудитории о том, как она впервые приняла участие в саммите в 2014 году: "Во многих отношениях я, наверное, была похожа на вас, я была молода и амбициозна". И заявила, что они должны "ловить момент", а не быть парализованным неуверенностью в себе.

Она напомнила, как добилась успеха, назвав себя "девушкой из сериала "Форс-мажоры", которую в конце концов "пригласили занять место за столом" с влиятельными лидерами, премьер-министрами, гуманитарными организациями и активистами.

В Британии Меган и Гарри повсюду сопровождали два телохранителя и даже личный врач. В Манчестере они пробыли недолго, сразу после выступления вернувшись в Лондон.

После недавнего скандального интервью журналу The Cut и многочисленных промахов с нарядами, когда Меган обвиняли в копировании стиля принцессы Дианы, над ней поработали стилисты.

В Манчестере она появилась без украшений своей покойной свекрови, хоть раньше она с ними не расставалась, и в своей речи ни разу не упомянула королевскую семью, потому как это уже стало раздражать даже самых преданных ее поклонников.