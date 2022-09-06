Меган Маркл 54 рази згадала себе під час "надихаючої" промови для молоді

І її іміджмейкери ретельно попрацювали на її новим образом.

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися у Великобританію, але не заради зустрічі з королівською родиною, а заради виступу на саміті One Young World у Манчестері. Експерти вже оцінили і промову Меган Маркл, і її новий імідж. Про це пише Daily Mail.

Королівські експерти прослухали семихвилинний виступ герцогині Сассекської на саміті в Манчестері та зазначили, що промова була малозмістовною, натомість себе Меган Маркл згадала 54 рази.

Це був перший публічний виступ Меган Маркл у Великій Британії після Мегзіту у 2020 році. Виступала вона перед молодіжними лідерами з усього світу.

[ + – ] Виступ Меган Маркл на саміті One Young World

Промова Меган стосувалася ґендерної рівності, але зустріли її не надто тепло. Біля входу в Бриджвотер-хол, де вона виступала, її освистали, а дехто навіть тримав плакати з гаслами: "Фальшиві члени королівської родини".

У самій промові теж мало про гендери та рівність. Дружина принца Гаррі розповіла один анекдот, згадала свого чоловіка та повідомила, як народження малюка Арчі змінило її життя.

Також вона повідомила, що їй "було дуже приємно повернутися у Великобританію", і розповіла про те, як горда бути матір'ю.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі на саміті One Young World Фото: Getty Images

Меган розповіла аудиторії про те, як вона вперше взяла участь у саміті у 2014 році: "У багатьох відгошеннях я, напевно, була схожа на вас, я була молода й амбітна". І заявила, що вони мають "ловити момент", а не бути паралізованим невпевненістю в собі.

Вона нагадала, як досягла успіху, назвавши себе "дівчиною з серіалу "Форс-мажори", яку врешті-решт "запросили зайняти місце за столом" зі впливовими лідерами, прем'єр-міністрами, гуманітарними організаціями й активістами.

У Британії Меган і Гаррі всюди супроводжували двоє охоронців і навіть особистий лікар. У Манчестері вони пробули недовго, відразу після виступу повернувшись у Лондон.

Після недавнього скандального інтерв'ю журналу The Cut і численних промахів із вбраннями, коли Меган звинувачували в копіюванні стилю принцеси Діани, над нею попрацювали стилісти.

У Манчестері вона з'явилася без прикрас своєї покійної свекрухи, хоча раніше вона з ними не розлучалася, і у своїй промові жодного разу не згадала королівську родину, бо це вже стало дратувати навіть найвідданіших її шанувальників.