Меган Маркл з'явилася на публіці в яскраво-червоному ансамблі (відео)

Герцогиня Сассекська обрала вбрання від AnotherTomorrow.

Меган Маркл, яка відвідала саміт One Young World у Манчестері та виступила там, обрала для заходу дуже помітне та яскраве вбрання, повідомляє Hello.

Герцогиня Сасекська виголосила промову перед молодими лідерами з більш ніж 190 країн, а також разом із чоловіком, принцом Гаррі, зустрілася з групою делегатів саміту, які виконують "видатну роботу із забезпечення гендерної рівності".

[ + – ] Меган маркл Фото: Getty Images

На Меган був яскраво-червоний ансамбль від AnotherTomorrow, що складається з елегантних штанів із високою талією та шовкової блузки. Маркл доповнила свій монохромний комплект яскраво-червоними туфлями-човниками від улюбленого бренду знаменитостей Aquazzura, вибравши туфлі Panthere з елегантним дизайном T-Bar і м'якою замшею. Її волосся було гладко зачесане та зібране в хвіст, а макіяж ледве підкреслював риси обличчя.

Востаннє Меган і Гаррі були помічені публічно у Великій Британії під час святкування Платинового ювілею королеви, коли вони відвідали службу подяки в соборі Святого Павла. Пара сиділа в другому ряду поруч із принцесами Беатріс і Євгенією та їхніми чоловіками, а також леді Сарою Чатто, дочкою принцеси Маргарет, і її родиною.

На думку ЗМІ, Букінгемський палац спеціально посадив опального принца та його дружину подалі від високопоставлених королівських родичів, щоб не було жодних спільних знімків. Крім того, Її Величність категорично заборонила фотографувати її зустріч із правнучкою Лілібет. Це дуже не сподобалося герцогам Сассекським, які знімають документальний фільм для Netflix. Вони відлетіли з Великобританії ще до закінчення офіційного святкування.