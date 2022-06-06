Принц Гаррі з сім'єю повернувся до Каліфорнії, не чекаючи на фінал ювілею королеви

Герцоги Сассекські майже не з'являлися на публіці під час свого візиту до Великобританії.

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Довгоочікувана подія, яку активно обговорюють у ЗМІ, — візит принца Гаррі і Меган Маркл з двома дітьми на Платиновий ювілей правління королеви Великобританії — пройшло майже безслідно. Герцоги Сассекські не брали участь у більшості офіційних заходів, мало з'являлися вдвох на публіці, а дітей — трирічного Арчі та однорічну Лілібет — і зовсім не вивели у світ. Онук Єлизавети II навіть не став чекати грандіозного фіналу Платинового ювілею своєї бабусі та полетів до Каліфорнії разом із сім'єю за годину до початку заходу. Про це повідомляє Daily mail.

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Герцоги Сассекські залишили Великобританію на приватному літаку з аеропорту Фарнборо на захід від Лондона о 13:30 за Гринвічем. За інформацією інсайдера видання, ніхто не проводжав їх із почестями.

"Не було фанфар, вони просто пішли", — повідомило джерело. Коли вся королівська сім'я спостерігала за грандіозним театралізованим фіналом свят на честь ювілею правління Єлизавети II, принц Гаррі та Меган Маркл уже перетинали Атлантику.

Вони повернулися до Каліфорнії о 18:00. Як пишуть у виданні, принца Гаррі та Меган Маркл бачили, як вони виходять з приватного літака. Потім герцога Сассекського сфотографували на пасажирському сидінні чорного Range Rover, який прибув відвезти сім'ю додому. Принц Гаррі мав дуже серйозний вигляд після майже п'яти днів відсутності у США.

Востаннє принца Гаррі та Меган Маркл бачили на публіці у Великій Британії у п'ятницю на службі подяки у соборі Святого Павла. А до цього в четвер під час параду кінної гвардії на честь ювілею Єлизавети II. Герцог та герцогиня Сассекські не могли приєднатися до членів королівської родини на балконі Букінгемського палацу, проте їх помітили "за лаштунками".

Більшу частину свого перебування у Великій Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл провели у Frogmore Cottage зі своїми дітьми та влаштували невелику вечірку з нагоди першого дня народження Лілібет у Віндзорській резиденції, на якій, ймовірно, були присутні британські кузени однорічної дівчинки.

Фокус раніше розповідав, що молодший син Кембриджів – принц Луї – був безперечною зіркою Платинового ювілею Єлизавети II.