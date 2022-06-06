Принц Луї знову став зіркою, кривляючись поруч із Кейт Міддлтон

Молодший син Кембриджів не переставав радувати всіх, хто спостерігав урочистості на честь ювілею правління Єлизавети II.

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У вихідні у Великій Британії завершилися грандіозні святкування з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II. На ювілеї дебютували діти герцогів Кембриджських — вони вперше проїхалися в кареті разом із дорослими під час параду на честь королеви. Усі троє спадкоємців британського престолу зуміли запам'ятатися всім, хто спостерігав за урочистістю, проте безперечною зіркою свята став принц Луї. Коли б фотографи не наводили камеру на бешкетника, він постійно кривлявся.

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Як пише Daily mail, вчора чотирирічний хлопчик знову не міг всидіти на місці, спостерігаючи за театралізованою виставою з королівської ложі. Принц Луї періодично стискав кулаки, висовував язик, розмахував руками, закриваючи рота своєї мами, Кейт Міддлтон.

Герцогиня Кембриджська була дуже терплячою — вона постійно посміхалася і намагалася розвіяти нудьгу сина. Коли спілкування з мамою здавалося принцу Луї надто нудним, він йшов до інших членів королівської сім'ї, які сиділи поруч. Малюк трохи посидів на руках у свого тата, принца Вільяма, потім знову повернувся на своє місце, привертаючи увагу Кейт Міддлтон. Коли принца Луї остаточно втомило все, що відбувалося, в дію втрутився його дідусь, принц Чарльз. Він посадив онука на коліна і спробував розважити його, вказуючи на різні цікаві частини параду.

[ + – ] Чотирьохрічному Луї важко було всидіти на місці під час ювілею правління його прабабусі Фото: Getty Images

[ + – ] Принц Луї активно взаємодіяв із усіма членами королівської сім'ї, які сиділи поруч із ним Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Міддлтон намагалася розважити сина, показуючи йому, як цікаво проходить парад Фото: Getty Images

[ + – ] Зрештою, у справу втрутився принц Чарльз, посадивши онука на коліна Фото: Getty Images

Позаду маленького принца Луї сидів знаменитий гравець у регбі Майк Тіндалл. Він теж у якийсь момент спробував розважити хлопця жестами, показуючи, що він слідкує за ним.

Старші діти Кембриджів – принцеса Шарлотта та принц Джордж сиділи разом, спостерігаючи за парадом. І поводилися значно стриманіше, на відміну від молодшого брата.

Раніше Фокус розповідав, що вираз обличчя принца Луї на фото під час параду першого дня святкувань Платинового ювілею королеви Великобританії став мемом. Малюкові було настільки втомливо спостерігати за тим, що відбувається, стоячи на балконі Букінгемського палацу, що він постійно кривлявся. А коли всі члени королівської родини заворожено спостерігали за авіашоу у небі над палацом, принц Луї відчув, що не витримує галасу, затулив вуха руками та закричав. Заспокоювати хлопчика довелося його прабабусі, Єлизаветі II. Вона звернулася до хлопчика, щось пояснюючи йому, після чого принц Луї розслабився.

Також Фокус розповідав, як Великобританія святкувала ювілей правління Єлизавети ІІ.