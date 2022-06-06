Принц Луи снова стал звездой, кривляясь рядом с Кейт Миддлтон

Младший сын Кембриджей не переставал радовать всех, кто наблюдал за торжествами в честь юбилея правления Елизаветы II.

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В выходные в Великобритании завершились грандиозные празднества по случаю 70-летия правления Елизаветы II. На юбилеи дебютировали дети герцогов Кембриджских — они впервые проехались в карете вместе со взрослыми во время парада в честь королевы. Все трое наследников британского престола сумели запомниться всем, кто наблюдал за торжествами, однако бесспорной звездой праздника стал принц Луи. Когда бы фотографы не наводили камеру на озорника, он постоянно кривлялся.

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Как пишет Daily mail, вчера четырехлетний мальчик вновь не мог усидеть на месте, наблюдая за театрализованным представлением из королевской ложи. Принц Луи периодически сжимал кулаки, высовывал язык, размахивал руками, закрывая рот своей маме, Кейт Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская была очень терпеливой — она постоянно улыбалась и пыталась развеять скуку сына. Когда общение с мамой казалось принцу Луи слишком скучным, он уходил к другим членам королевской семьи, которые сидели с ним рядом. Малыш немного посидел на руках у своего папы, принца Уильяма, затем снова вернулся на свое место, привлекая внимание Кейт Миддлтон. Когда принца Луи окончательно утомило все происходящее, в дело вмешался его дедушка, принц Чарльз. Он усадил внука на колени и попытался развлечь его, указывая на различные интересные части парада.

[ + – ] Четырехлетнему Луи тяжело было усидеть на месте во время юбилея правления его прабабушки. Фото: Getty Images

[ + – ] Принц Луи активно взаимодействовал со всеми членами королевской семьи, которые сидели рядом с ним. Фото: Getty Images

[ + – ] Кейт Миддлтон пыталась развлечь сына, показывая ему, как интересно проходит парад. Фото: Getty Images

[ + – ] В конце концов, в дело вмешался принц Чарльз, усадив внука на колени. Фото: Getty Images

Позади маленького принца Луи сидел знаменитый игрок в регби Майк Тиндалл. Он тоже в какой-то момент попытался развлечь мальчика жестами, показывая, что он следит за ним.

Старшие дети Кембриджей — принцесса Шарлотта и принц Джордж сидели вместе, наблюдая за парадом. И вели себя гораздо более сдержанно, в отличие от младшего брата.

Ранее Фокус рассказывал, что выражение лица принца Луи на фото во время парада в первый день празднований Платинового юбилея королевы Великобритании стало мемом. Малышу было настолько утомительно наблюдать за происходящим, стоя на балконе Букингемского дворца, что он постоянно кривлялся. А когда все члены королевской семьи завороженно наблюдали за авиашоу в небе над дворцом, принц Луи почувствовал, что не выдерживает шума, закрыл уши руками и закричал. Успокаивать мальчика пришлось его прабабушке, Елизавете II. Она обратилась к мальчику, что-то ему объясняя, после чего принц Луи расслабился.

Также Фокус рассказывал, как Великобритания праздновала юбилей правления Елизаветы II.