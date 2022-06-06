Принц Гарри с семьей вернулся в Калифорнию, не дожидаясь финала юбилея королевы

Герцоги Сассекские почти не появлялись на публике во время своего визита в Великобританию.

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Долгожданное и активно обсуждаемое в СМИ событие — визит принца Гарри и Меган Маркл с двумя детьми на Платиновый юбилей правления королевы Великобритании — прошло почти бесследно. Герцоги Сассекские не принимали участие в большинстве официальных мероприятий, мало появлялись вдвоем на публике, а детей — трехлетнего Арчи и годовалую Лилибет — и вовсе не вывели в свет. Внук Елизаветы II даже не стал дожидаться грандиозного финала Платинового юбилея своей бабушки и улетел в Калифорнию вместе с семьей за час до начала мероприятия. Об этом сообщает Daily mail.

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Герцоги Сассекские покинули Великобританию на частном самолете из аэропорта Фарнборо к западу от Лондона в 13:30 по Гринвичу. По информации инсайдера издания, никто не провожал их с почестями.

"Не было фанфар, они просто ушли", — сообщил источник. Когда вся королевская семья наблюдала за грандиозным театрализованным финалом празднеств в честь юбилея правления Елизаветы II, принц Гарри и Меган Маркл уже пересекали Атлантику.

Они вернулись в Калифорнию в 18:00. Как пишут в издании, принца Гарри и Меган Маркл видели выходящими из частного самолета. Затем герцога Сассекского сфотографировали на пассажирском сиденье черного Range Rover, который прибыл, чтобы отвезти семью домой. Принц Гарри выглядел очень серьезным после почти пяти дней отсутствия в США.

В последний раз принца Гарри и Меган Маркл видели на публике в Великобритании в пятницу на службе благодарения в соборе Святого Павла. А до этого в четверг, во время парада конной гвардии в честь юбилея Елизаветы II. Герцог и герцогиня Сассекские не могли присоединиться к членам королевской семьи на балконе Букингемского дворца, однако их заметили "за кулисами".

Большую часть своего пребывания в Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл провели в Frogmore Cottage со своими детьми и устроили небольшую вечеринку по случаю первого дня рождения Лилибет в Виндзорской резиденции, на которой, вероятно, присутствовали британские кузены годовалой девочки.

Фокус ранее рассказывал, что младший сын Кембриджей — принц Луи — был бесспорной звездой Платинового юбилея Елизаветы II.