Сассексів спеціально тримали подалі від інших родичів на Платиновому ювілеї, – ЗМІ

Букінгемський палац доклав усіх зусиль для того, щоб принц Гаррі та Меган Маркл не перевернули на себе увагу під час урочистих заходів.

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Незважаючи на те, що Платиновий ювілей королеви відгримів майже тиждень тому, у ЗМІ продовжують детально розбирати кожен момент цієї грандіозної урочистості, яка тривала чотири дні. Одним із найбільш обговорюваних моментів є приїзд герцогів Сассекських, які все ж таки прибули до Великобританії, незважаючи на скандали, пов'язані з інтерв'ю Опрі Вінфрі, і численні претензії до членів королівської родини. Принца Гаррі та Меган Маркл прийняли прохолодно, про що свідчить те, що вони практично не фігурують на знімках з іншими представниками монаршого сімейства. І це — не випадковість. Редактор щоденника Daily Mail Річард Іден звернув увагу на те, що навіть під час розсадження гостей на службі подяки в соборі Святого Павла герцогів Сассекських посадили так, щоб вони якнайменше потрапляли в об'єктиви фотокамер поруч із високопоставленими членами королівської родини.

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Іден припускає, що іншим членам королівської сім'ї, таким як принцеси Беатріс та Євгенія, можливо, було наказано залишатися на своїх місцях, щоб згодом уникнути появи в ЗМІ будь-яких невдалих фото:

"Була процесія, щоб покинути собор, і це означало, що Гаррі та Меган залишилися далеко позаду. Їм довелося чекати, поки всі інші в їхньому ряду підуть першими, щоб їх не можна було сфотографувати, вони не були на тих самих знімках, що й принц Чарльз чи герцоги Кембриджські".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл сиділи далеко герцогів Кембриджських та принца Чарльза на службі подяки Фото: Getty Images

Королівська кореспондентка й авторка Вікторія Мерфі впевнена, що план розсадження був "вирішений заздалегідь":

"Важко не дивитися на це як на знак, якщо не на відстань між братами — це фізична відстань між ними в плані розсадження. Усі вихідні у нас не було фото Вільяма та Гаррі разом, якщо не брати до уваги спільних планів у соборі. Враховуючи, що у вас були ці вихідні як можливість для сім'ї продемонструвати єдність, а для всіх — єднання, дуже промовисте те, що Вільям і Гаррі в жодному разі свідомо не докладали зусиль, щоб їх бачили поруч".

Той факт, що Гаррі та Меган "поводилися досить стримано", позитивно позначився на сімейних взаєминах, вважає королівський біограф і письменник Роберт Хардман:

"Вони з'являлися там, де обіцяли з'явитися, а не в інших місцях, і я думаю, що це хороший знак. Через кілька років їхні приїзди не сприйматимуться як щось надзвичайне".

Нагадаємо, королева категорично заборонила Меган Марк і принцу Гаррі фотографувати свою зустріч із Лілібет. Такий вчинок бабусі дуже розлютив її онука, який, на думку експертів, може вимагати від монаршої сім'ї вибачень за те, що його сім'ю фактично проігнорували під час урочистостей.