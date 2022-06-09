Принц Гаррі може вимагати вибачення від королівської сім'ї після ювілею монарха, – експерт

Молодший брат принца Вільяма не очікував на такий холодний прийом, а також розчарований тим, що під час візиту не вдалося набрати контенту для серіалу, який про його сім'ю знімає Netflix.

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Герцоги Сассекські прилетіли зі США на Платиновий ювілей королеви, проте їхня поява залишилася майже непоміченою, крім служби подяки, а також швидкоплинної появи у вікні Букінгемського палацу тоді, коли високопоставлені члени королівської родини вітали натовп на балконі. Такий розвиток подій розлютив принца Гаррі не на жарт, і, не чекаючи закінчення урочистостей, він разом із дружиною та дітьми повернувся до США, причому, за словами очевидців, був роздратований і дуже не в настрої. Біографиня Анджела Левін, яка провела рік із Гаррі, тепер стверджує, що принц, ймовірно, відчуває, що "королівська сім'я має вибачитися", а також вважає себе "значною мірою проігнорованим" на чотириденному святкуванні, пише The Sun.

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За словами Левін, герцог і герцогиня Сассекські лише один раз були присутні на публіці, попри те, що прилетіли зі США зі своїми двома дітьми — Арчі та Лілібет. На службі подяки в соборі Святого Павла в Лондоні принц Гаррі був дуже незадоволений.

"Що дійсно виділялося для мене того дня, так це гнів Гаррі — він носить свої емоції на обличчі і має абсолютно розлючений вигляд. Я думаю, що це досить цікаво — він міг відчувати багато чого... Я думаю, що він був би дуже, дуже засмучений тим, що його значною мірою ігнорували. Він все ще відчуває, що перед ним мають вибачитись. Але вибачатися повинен Гаррі", — сказала вона.

[ + – ] На службі подяки Гарі мав сердитий вигляд Фото: Getty Images

Вона також заявила, що Гаррі та Меган не перевірили розклад принца Вільяма та Кейт Міддлтон, перш ніж запросити їх на вечірку з нагоди дня народження Лілібет у Фрогморі. У той час Кейт і Вільям перебували в Уельсі з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою і фізично не могли бути присутніми на вечірці.

Ще однією краплею, що переповнила чашу гніву Сассексів, стало те, що команда Netflix, яка знімає документальний серіал, не змогла отримати кадри Гаррі і Меган з високопоставленими членами королівської сім'ї, такими як Єлизавета II, принц Чарльз з дружиною Каміллою, Кейт Міддлтон і принц Вільям. Навіть коли Гаррі з дружиною зустрівся зі своєю бабусею, монарх категорично відмовила їм у дозволі сфотографувати своє знайомство з правнучкою Лілібет.

У Букінгемському палаці це пояснили побоюваннями щодо того, що знімки та відео в майбутньому могли передати американським телеканалам або опинитися в нових мемуарах Гаррі.

"Насправді палац був настільки розумним і хитрим, що у них (у Сассексів) ніколи не було можливості сфотографуватися з жодним з високопоставлених членів королівської сім'ї" — наголосила Левін. На її думку, після того, як їм не вдалося отримати потрібні зображення, вони "ймовірно, просто розлютилися".

"Думаю, вони відчували, що кинуть все. Навіть цього дивного дня, тому що вони були там, вони повернулися. Я думала, що вони дійсно були схожі на дратівливих підлітків. Якщо вони не отримували того, що хотіли, вони йшли раніше".

Левін також розкритикувала Сассексів за те, що вони подорожували приватним літаком:

"Вони летіли назад літаком, політ на якому коштував 160 тисяч фунтів стерлінгів, але це їхня справа. Проте він виділяв у 10 разів більше вуглецю, ніж звичайний літак. Вони нам усім говорили, що ми не повинні літати, ми повинні бути обережні, ми не повинні допускати, щоб усі ці викиди вуглецю продовжувалися, і ось вони роблять це самі".

Нагадаємо, Гаррі та Меган відлетіли до США за годину до початку ювілейного концерту на честь 70-річчя правління королеви.