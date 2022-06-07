Принца Гаррі порівняли з "російським олігархом" за політ приватним літаком

Принц і Меган Маркл виступають за екологію, але разом з тим повернулися до США літаком, який викинув в атмосферу в 10 разів більше вуглекислого газу, ніж комерційний рейс

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Гаррі та Меган Маркл повернулися до Каліфорнії, не дочекавшись закінчення святкування Платинового ювілею. Їхній візит до Великобританії пройшов без скандалів, зате повернення герцогів Сассекських до США викликало обурення громадськості. Про це пише The Times.

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Вони летіли на Bombardier Global 6000, приватному літаку, переліт обійшовся в 160 тисяч фунтів стерлінгів, а внаслідок польоту стався потужний викид вуглекислого газу — у десять разів більше, ніж у комерційного рейсу. За даними чартерної авіакомпанії Paramount Business Jets, під час польоту Гаррі та Меган з аеропорту в Фарнборо до Санта-Барбари в атмосферу викинуто майже 60 тонн вуглекислого газу.

Королівський оглядач Том Квінн вже назвав Bombardier Global 6000 "літаком російського олігарха" і порівняв принца, який завзято виступає за екологію, з російськими мільярдерами, які прославилися своїми марнотратними поїздками на дорогих яхтах і приватних бізнес-джетах.

[ + – ] Бізнес-джет Bombardier Global 6000 Фото: Соцсети

Bombardier — це "наддалекомагістральний" приватний літак, розрахований на 13 пасажирів, який оснащений "приватною каютою" і може подолати понад 6000 миль без зупинки. Хто заплатив 160 тисяч фунтів стерлінгів за переліт — невідомо.

[ + – ] Приватна каюта на Bombardier Global 6000 Фото: Соцсети

Згідно з умовами Паризької угоди, метою якої є утримання глобального потепління нижче за 2°C, вуглецевий баланс кожної людини повинен становити не більш як 2,1 тонни на рік, а це означає, що Гаррі та Меган перевищили цей показник майже в 15 разів за один політ.

Оскільки герцоги Сассекські прилетіли до Великобританії також приватним рейсом, і якщо припустити, що це був той самий літак, їхній загальний зворотний рейс перевищив би річний ліміт майже в 30 разів. Для порівняння, за даними Climate Consultancy Cube6, рейтинг викидів під час перельоту з Гітроу до Лос-Анджелеса у звичайному комерційному літаку становить 1,4 тонни.

Раніше принц Гаррі заявляв, що зміна клімату є однією з "найнагальніших проблем, з якими ми стикаємося". І виступав через те, що сам намагається вести екологічний спосіб життя, що, мабуть, виявляється в тому, що він став вегетаріанцем під впливом своєї дружини.

Під час конференції Cop26 щодо зміни клімату в Глазго у листопаді минулого року Гаррі та Меган пообіцяли, що до 2030 року їхній фонд Archewell Foundation перейде на нульовий баланс. Вони будуть дивитися на те, що вони їдять і як часто вони це їдять.

А в травні минулого року Гаррі сказав, що це "пригнічує", що діти змушені рости у світі, де їхня рідна країна "або у вогні, або під водою". І він наполягав, що зі зміною клімату необхідно боротися, впливаючи на "джерело".

"Вони розмовляють про допомогу людям і планеті, а потім літають на приватних літаках. Вони говорять людям дбати про довкілля, а самі не дбають про довкілля. Це вкрай лицемірно", — заявив Том Квїнн.

Відомо, що цим же літаком літали російські олігархи Роман Абрамович і Фархад Ахмедов.

Відомо, що Гаррі та Меган відсвяткували перший день народження Лілібет-Діани у Віндзорі на закритій вечірці. Туди запросили дітей — членів королівської сім'ї. Подарунки, отримані Лілібет, помічені під час завантаження багажу. Це блакитний самокат, рожевий автомобіль VW Beetle за 75 фунтів стерлінгів від Selfridges і дерев'яні гойдалки, схожі на ті, що колись подарував принц Чарльз дітям принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Відомо, що 96-річна королева все ж таки зустрілася з маленькою правнучкою, сталося це в четвер, або в п'ятницю минулого тижня. Але вона заборонила онуку Гаррі фотографувати цю зустріч та знімати її на відео.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл у Великій Британії Фото: Getty Images

Під час візиту до Лондона, Гаррі та Меган з'явилися на мить біля вікна, коли інші члени королівської родини приймали парад на балконі. І завітали до собору Святого Павла під час святкової служби.