Меган Маркл і принц Гаррі поділилися фото з першого дня народження Лілібет

Герцоги Сассекські відсвяткували день народження своєї дочки серед близьких друзів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Четвертого червня Лілібет Діані Маунтбеттен-Віндзор виповнився один рік. На честь великої події принц Гаррі та Меган Маркл, які на той момент перебували з візитом у Великій Британії з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II, влаштували невелику вечірку, куди запросили близьких друзів та родину. А днями вони поділилися фотографією зі свята. Про це пише People.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На милому фото Лілібет усміхається, граючи у дворі будинку своєї сім'ї. На ній блакитна сукня і білий мереживний бант у рудому волоссі. Знімок зробив близький друг сім'ї Місан Гарріман, який був присутній на вечірці зі своєю дружиною та дітьми.

[ + – ] Фото: Instagram/royalteawithjam День народження Лілібет Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram/royalteawithjam Свято пройшло у колі близьких друзів. Фото: Instagram

Герцоги Сассекські відзначили перший день народження дочки, влаштувавши пікнік на задньому дворі у Frogmore Cottage. Особливий святковий торт для Лілібет доручили зробити пекарю Клер Птаку з пекарні Violet Bakery у Східному Лондоні. Він також створив весільний торт Меган та Гаррі у 2018 році.

За словами представника герцогів Сассекських, принца Гаррі та Меган були вражені, коли дізналися, що їхні фанати з усього світу пожертвували понад 100 тисяч доларів для Всесвітньої центральної кухні (WCK) на честь для народження Лілібет. WCK займається організацією харчування для тих, хто постраждав від стихійного лиха. Нещодавно WCK надавала підтримку в Техасі, а також в Україні.

Принц Гаррі та Меган Маркл також "як і раніше неймовірно зворушені незліченними побажаннями до дня народження їхньої доньки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор", — цитує видання представника герцогів Сассекських.

Нагадаємо, минулого тижня Меган і Гаррі вирушили до Великобританії зі своїми двома дітьми — трирічним Арчі та однорічною Лілібет, щоб приєднатися до королівської родини на святкуванні Платинового ювілею правління Єлизавети II. Герцоги Сассекські зупинилися у своєму британському будинку Frogmore Cottage за пів милі від Віндзорського замку. Вони повернулися до Каліфорнії у неділю.

Фокус раніше писав, що для дочки принца Гаррі, яку назвали на честь монархині, оскільки Лілібет — дитяче прізвисько королеви, це був перший візит до Великобританії, де вона зустрілася зі своєю знаменитою прабабусею. Це сталося під час приватного обіду у Віндзорському замку після військового параду Trooping the Colour 2 червня.

Син герцогів Сассекських Арчі народився у Великій Британії 6 травня 2019 року, але не бачився з королівською сім'єю з шестимісячного віку, коли його батьки переїхали до США.