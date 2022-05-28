Елизавета II с нетерпением ждет встречи с принцем Гарри и его детьми

Королева совсем скоро впервые познакомится со своей правнучкой Лилибет.

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На следующей недели в Великобритании пройдут грандиозные торжества в честь Платинового юбилея правления Елизаветы II. По этому случаю вся королевская семья соберется вместе, в том числе из США в Лондон прилетят принц герцоги Сассекские вместе с детьми. Вокруг их визита в Букингемском дворце было много шума, ведь есть опасения, что принц Гарри и Меган Маркл устроят какую-нибудь провокацию во время торжеств и привезут с собой съемочную группу Netflix. Однако, как пишет издание Daily mail, у королевы нет переживаний по этому поводу.

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Источники издания сообщают, что 96-летняя королева ясно дала понять, что не хочет, чтобы какие-либо семейные драмы омрачили четырехдневные национальные празднования в следующие выходные. Потому она с распростертыми объятиями встретит своего внука, принца Гарри, и его супругу.

Королева также с нетерпением ждет встречи со своими правнуками — трехлетним Арчи и малышкой Лилибет. В следующую субботу у дочери принца Гарри и Меган Маркл день рождения — ей исполнится год, и королева планирует провести этот день вместе с малышкой. Это будет их первая встреча.

В издании сообщают, что герцог и герцогиня Сассекские и их дети собираются остановиться в доме в Виндзоре, который расположен в нескольких минутах езды от личных апартаментов королевы.

Как пишет Daily mail, монарх хочет, чтобы выходные в честь ее Платинового юбилея правления, которые пройдут с четверга по воскресенье, стали "событием, когда вся страна, включая ее собственную семью, соберется вместе".

Напомним, 37-летний принц Гарри и его супруга, 40-летняя Меган Маркл, примут участие в национальной службе в соборе Святого Павла в пятницу. Также герцог и герцогиня Сассекские проведут время с членами королевской семьи наедине и впервые познакомят принца Уэльского с его внучкой Лилибет. Также наследник британского престола увидится со своим внуком Арчи, с которым не встречался с самого рождения мальчика.

Информации о том, будут ли принц Гарри и Меган Маркл проводить время наедине с герцогом и герцогиней Кембриджскими и их тремя детьми, пока нет.

Фокус ранее писал, что принц Уильям страдает из-за ссоры с братом и очень хочет наладить с ним отношения. Однако переживает, что их разговоры тет-а-тет могут попасть в документальные фильмы Netflix.