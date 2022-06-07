Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с первого дня рождения Лилибет

Герцоги Сассекские отпраздновали день рождения своей дочери в кругу близких друзей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Четвертого июня малышке Лилибет Диане Маунтбеттен-Виндзор исполнился один годик. В честь большого события принц Гарри и Меган Маркл, которые в тот момент находились с визитом в Великобритании по случаю 70-летия правления Елизаветы II, устроили небольшую вечеринку, куда пригласили близких друзей и семью. А на днях они поделились фотографией с праздника. Об этом пишет People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На милой фото Лилибет улыбается, играя во дворе дома своей семьи. На ней голубое платье и белый кружевной бант в рыжих волосах. Снимок сделал близкий друг семьи Мисан Гарриман, присутствовавший на вечеринке со своей женой и детьми.

[ + – ] Фото: Instagram/royalteawithjam День рождения Лилибет Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram/royalteawithjam Праздник прошел в кругу близких друзей. Фото: Instagram

Герцоги Сассекские отметили первый день рождения дочери, устроив пикник на заднем дворе в Frogmore Cottage. Особенный праздничный торт для Лилибет поручили сделать пекарю Клэр Птаку из пекарни Violet Bakery в Восточном Лондоне. Он также создал свадебный торт Меган и Гарри в 2018 году.

По словам представителя герцогов Сассекских, принц Гарри и Меган были поражены, когда узнали, что их фанаты со всего мира пожертвовали более 100 тысяч долларов для Всемирной центральной кухни (WCK) в честь для рождения Лилибет. WCK занимается организацией питания для тех, кто пострадал от стихийных бедствий. Совсем недавно WCK оказывала поддержку в Техасе, а также в Украине.

Принц Гарри и Меган Маркл также "по-прежнему невероятно тронуты бесчисленными пожеланиями ко дню рождения их дочери Лилибет Дианы Маунтбэттен-Виндзор", — цитирует издание представителя герцогов Сассекских.

Напомним, на прошлой неделе Меган и Гарри отправились в Великобританию со своими двумя детьми — трехлетнем Арчи и годовалой Лилибет, чтобы присоединиться к королевской семье на праздновании Платинового юбилея правления Елизаветы II. Герцоги Сассекские остановились в своем британском доме Frogmore Cottage в полумиле от Виндзорского замка. Они вернулись в Калифорнию в воскресенье.

Фокус ранее писал, что для дочери принца Гарри, которую назвали в честь монарха, так как Лилибет — детское прозвище королевы, это был первый визит в Великобританию, где она встретилась со своей знаменитой прабабушкой. Это произошло во время частного обеда в Виндзорском замке после военного парада Trooping the Colour 2 июня.

Сын герцогов Сассекских Арчи родился в Великобритании 6 мая 2019 года, но не виделся с королевской семьей с шестимесячного возраста, когда его родители переехали в США.