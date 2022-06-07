Принца Гарри сравнили с "российским олигархом" за полет на частном самолете

Принц и Меган Маркл выступают за экологию, но при этом вернулись в США на самолете, который выбросил в атмосферу в 10 раз больше углекислого газа, чем коммерческий рейс

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Гарри и Меган Маркл вернулись в Калифорнию, не дождавшись окончания празднования Платинового юбилея. Их визит в Великобританию прошел без скандалов, но зато возвращение герцогов Сассекских в США вызвало возмущение общественности. Об этом пишет The Times.

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Они летели на Bombardier Global 6000, частном самолете, перелет обошелся в 160 тысяч фунтов стерлингов, а в результате полета произошел мощный выброс углекислого газа – в десять раз больше, чем у коммерческого рейса. По данным чартерной авиакомпании Paramount Business Jets, во время полета Гарри и Меган из аэропорта в Фарнборо в Санта-Барбару в атмосферу было выброшено почти 60 тонн углекислого газа.

Королевский обозреватель Том Куинн уже назвал Bombardier Global 6000 "самолетом российского олигарха" и сравнил принца, рьяно выступающего за экологию, с российскими миллиардерами, которые прославились своими расточительными поездками на дорогих яхтах и частных бизнес-джетах.

[ + – ] Бизнес-джет Bombardier Global 6000 Фото: Соцсети

Bombardier — это "сверхдальнемагистральный" частный самолет, рассчитанный на 13 пассажиров, который оснащен "частной каютой" и может преодолеть более 6000 миль без остановки. Кто заплатил 160 000 фунтов стерлингов за перелет — неизвестно.

[ + – ] Частная каюта на Bombardier Global 6000 Фото: Соцсети

Согласно условиям Парижского соглашения, целью которого является удержание глобального потепления ниже 2°C, углеродный баланс каждого человека должен составлять не более 2,1 тонны в год, а это означает, что Гарри и Меган превысили этот показатель почти в 15 раз всего за один полет.

Поскольку герцоги Сассекские прилетели в Великобританию также частным рейсом, и если предположить, что это был тот же самолет, их общий обратный рейс превысил бы годовой лимит почти в 30 раз. Для сравнения, по данным Climate Consultancy Cube6, рейтинг выбросов при перелете из Хитроу в Лос-Анджелес в обычном коммерческом самолетесоставляет 1,4 тонны.

Ранее принц Гарри заявлял, что изменение климата является одной из "самых насущных проблем, с которыми мы сталкиваемся". И выступал за то, что сам старается вести экологичный образ жизни, что, видимо, выражается в том, что он стал вегетарианцем под влиянием своей жены.

Во время конференции Cop26 по изменению климата в Глазго в ноябре прошлого года Гарри и Меган пообещали, что к 2030 году их фонд Archewell Foundation перейдет на нулевой баланс. Они будут смотреть на то, "что они едят" и "как часто они это едят".

А в мае прошлого года Гарри сказал, что это "удручает", что дети вынуждены расти в мире, где их родная страна "либо в огне, либо под водой". И он настаивал, что с изменением климата необходимо бороться, воздействуя на "источник".

"Они разглагольствуют о помощи людям и планете, а затем летают на частных самолетах. Они говорят людям заботиться об окружающей среде, а сами не заботятся об окружающей среде. Это крайне лицемерно", — заявил Том Куинн.

Известно, что на этом же самолете летали российские олигархи Роман Абрамович и Фархад Ахмедов.

Известно, что Гарри и Меган отпраздновали первый день рождения Лилибет-Дианы в Виндзоре на закрытой вечеринке. Туда были приглашены дети – члены королевской семьи. Подарки, полученные Лилибет, были замечены при погрузке багажа. Это голубой самокат, розовый автомобиль VW Beetle за 75 фунтов стерлингов от Selfridges, и деревянные качели, похожие на те, что когда-то подарил принц Чарльз детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Известно, что 96-летняя королева все же встретилась в маленькой правнучкой, произошло это в четверг, или в пятницу на прошлой неделе. Но она запретила внуку Гарри фотографировать эту встречу и снимать ее на видео.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл в Великобритании Фото: Getty Images

Во время визита в Лондон, Гарри и Меган появились на мгновения у окна, когда прочие члены королевской семьи принимали парад на балконе. И посетили собор Святого Павла во время праздничной службы.