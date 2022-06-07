Елизавета II категорически отказалась фотографироваться с внучкой Лилибет

По мнению Букингемского дворца, снимки могли бы быть позже использованы для передачи американским СМИ,

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Королева Елизавета II запретила принцу Гарри и Меган Маркл фиксировать на фото и видео момент ее первой встречи с годовалой правнучкой Лилибет, сообщает The Sun.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По информации СМИ, монарх познакомилась с малышкой еще 2 июня. Несмотря на то, что герцоги Сассекские очень хотели, чтобы их личный фотограф сделал снимки, им отказали, заявив, что для этого "нет никаких шансов" и что это – "частная семейная встреча", детали которой не должны попасть в открытый доступ.

Вполне вероятно, что Букингемский дворец, возможно, опасался, что любые фотографии, сделанные Гарри и Меган, будут переданы телеканалам в США и станут причиной очередных спекуляций на имени королевской семьи.

Фото: Archewell Foundation

Отношения Сассексов с королевой и так пошатнулись после того, как пара, не спрашивая монарха, назвала дочь Лилибет, что было прозвищем Ее Величества в детстве.

Гарри и Меган улетели из Великобритании в США за час до окончания празднования платинового юбилея королевы. Последний раз их видели на публике 3 июня на службе в честь Дня благодарения в соборе Святого Павла.

Пара, которая почти не участвовала в торжественных мероприятиях, провела много времени во Фрогмор-коттедже, где и прошла вечеринка по случаю первого дня рождения Лилибет. Они не присутствовали на платиновой вечеринке и остались в Виндзоре вместе с королевой, чтобы, как сообщается, посмотреть концерт с Ее Величеством.

По случаю дня рождения девочки герцоги Сассекские опубликовали снимки малышки, где хорошо видно ее лицо. Девочка – копия своего отца.

Ранее мы писали о том, что снимком сына поделилась и принцесса Евгения, которая прятала Августа от излишне любопытных папарацци.