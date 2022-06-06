Принцесса Евгения впервые показала лицо подросшего сына (фото, видео)
Мальчик с интересом смотрел театрализованное представление по случаю Платинового юбилея его прабабушки вместе со своими родителями.
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Во время четырехдневного празднования Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, отгремевшего в Великобритании, жители и гости Лондона могли воочию увидеть большинство членов монаршего семейства, которые принимали участие в мероприятиях, включительно с самыми маленькими его представителями. Например, принцесса Евгения, внучка Ее Величества, во время театрализованного юбилейного представления была вместе с годовалым сыном Августом. Серией снимков она поделилась в Instagram, показав подписчикам лицо мальчика, хотя раньше всегда прятала его от камеры.
"Концерт по случаю Платинового юбилея был просто невероятным. Всем людям, которые приняли участие, организовали его, сделали его безупречным для всех нас, СПАСИБО. Вы заставили нас всех так гордиться", – подписала фотографии принцесса Евгения.
На концерте королевская особа была не только вместе с сыном, но и с мужем Джеком Бруксбанком, который крепко держал малыша, пока тот слушал пение Эда Ширана. Компанию им составили принц Чарльз, его Камилла, герцог и герцогиня Кембриджские и их трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Театрализованное представление ознаменовало собой заключительное событие уик-энда, а зрелищное карнавальное шествие проделало путь от Конногвардейцев вдоль Уайтхолла до Адмиралтейской арки и по торговому центру до Букингемского дворца.
Королева также появилась на публике ближе к вечеру на балконе Букингемского дворца. Ее встретили громкими аплодисментами. Монарх пропустила пятничные и субботние праздники, в том числе концерт Party at the Palace и дерби в Эпсоме.
Что касается принца Гарри и Меган Маркл, то они были замечены на параде Trooping the Colour и на службе в честь Дня благодарения, однако в субботу и воскресенье их на публике не было, а в понедельник, 6 июня, стало известно, что они вернулись в США вместе с детьми Арчи и Лилибет.
Напомним, в первый день празднования Платинового юбилея королева надела уникальную брошь, созданную специально к торжествам.