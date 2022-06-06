Принцесса Евгения впервые показала лицо подросшего сына (фото, видео)

Мальчик с интересом смотрел театрализованное представление по случаю Платинового юбилея его прабабушки вместе со своими родителями.

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Во время четырехдневного празднования Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II, отгремевшего в Великобритании, жители и гости Лондона могли воочию увидеть большинство членов монаршего семейства, которые принимали участие в мероприятиях, включительно с самыми маленькими его представителями. Например, принцесса Евгения, внучка Ее Величества, во время театрализованного юбилейного представления была вместе с годовалым сыном Августом. Серией снимков она поделилась в Instagram, показав подписчикам лицо мальчика, хотя раньше всегда прятала его от камеры.

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"Концерт по случаю Платинового юбилея был просто невероятным. Всем людям, которые приняли участие, организовали его, сделали его безупречным для всех нас, СПАСИБО. Вы заставили нас всех так гордиться", – подписала фотографии принцесса Евгения.

На концерте королевская особа была не только вместе с сыном, но и с мужем Джеком Бруксбанком, который крепко держал малыша, пока тот слушал пение Эда Ширана. Компанию им составили принц Чарльз, его Камилла, герцог и герцогиня Кембриджские и их трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Театрализованное представление ознаменовало собой заключительное событие уик-энда, а зрелищное карнавальное шествие проделало путь от Конногвардейцев вдоль Уайтхолла до Адмиралтейской арки и по торговому центру до Букингемского дворца.

Королева также появилась на публике ближе к вечеру на балконе Букингемского дворца. Ее встретили громкими аплодисментами. Монарх пропустила пятничные и субботние праздники, в том числе концерт Party at the Palace и дерби в Эпсоме.

Что касается принца Гарри и Меган Маркл, то они были замечены на параде Trooping the Colour и на службе в честь Дня благодарения, однако в субботу и воскресенье их на публике не было, а в понедельник, 6 июня, стало известно, что они вернулись в США вместе с детьми Арчи и Лилибет.

Напомним, в первый день празднования Платинового юбилея королева надела уникальную брошь, созданную специально к торжествам.