Принцеса Євгенія вперше показала обличчя сина, що підріс (фото, відео)

Хлопчик з цікавістю дивився на театралізовану виставу з нагоди Платинового ювілею його прабабусі разом зі своїми батьками.

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Під час чотириденного святкування Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, який відгримів у Великій Британії, жителі та гості Лондона могли на власні очі побачити більшість членів монаршого сімейства, які брали участь у заходах, включно з найменшими його представниками. Наприклад, принцеса Євгенія, онука Її Величності, під час театралізованої ювілейної вистави була разом з однорічним сином Августом. Серією знімків вона поділилася в Instagram, показавши підписникам обличчя хлопчика, хоч раніше завжди ховала його від камери.

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"Концерт з нагоди Платинового ювілею був просто неймовірним. Усім людям, які взяли участь, організували його, зробили його бездоганним для всіх нас, ДЯКУЮ. Ви змусили нас усіх так пишатися", — підписала фотографії принцеса Євгенія.

На концерті королівська особа була не лише разом із сином, а й із чоловіком Джеком Бруксбанком, який міцно тримав малюка, поки той слухав спів Еда Ширана. Компанію їм склали принц Чарльз, його Камілла, герцог і герцогиня Кембриджські та їх троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Театралізована вистава ознаменувала собою завершальну подію вік-енду, а видовищна карнавальна хода пройшла шлях від Кінногвардійців уздовж Вайтхолла до Адміралтейської арки та по торговому центру до Букінгемського палацу.

Королева також з'явилася на публіці ближче до вечора на балконі Букінгемського палацу. Її зустріли гучними оплесками. Монарх пропустила п'ятничні та суботні свята, зокрема концерт Party at the Palace та дербі в Епсомі.

Що стосується принца Гаррі та Меган Маркл, то їх помітили на параді Trooping the Colour та на службі на честь Дня подяки, однак у суботу та неділю їх на публіці не було, а в понеділок, 6 червня, стало відомо, що вони повернулися до США разом з дітьми Арчі та Лілібет.

Нагадаємо, першого дня святкування Платинового ювілею королева одягла унікальну брошку, створену спеціально до урочистостей.