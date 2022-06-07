Королева категорично відмовилася фотографуватися в момент зустрічі з онукою Лілібет

На думку Букінгемського палацу, знімки могли б бути пізніше використані для передачі американським ЗМІ

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Королева Єлизавета II заборонила принцу Гаррі та Меган Маркл фіксувати на фото та відео момент її першої зустрічі з однорічною правнучкою Лілібет, повідомляє The Sun.

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За інформацією ЗМІ, монархиня познайомилася з дитиною ще 2 червня. Незважаючи на те, що герцоги Сассекські дуже хотіли, щоб їхній особистий фотограф зробив знімки, їм відмовили, заявивши, що для цього "немає жодних шансів" і що це — "приватна сімейна зустріч", деталі якої не повинні потрапити у відкритий доступ.

Цілком імовірно, що Букінгемський палац, можливо, побоювався, що будь-які фотографії, зроблені Гаррі та Меган, будуть передані телеканалам у США та стануть причиною чергових спекуляцій іменем королівської родини.

Фото: Archewell Foundation

Стосунки Сассексів з королевою і так похитнулися після того, як пара, не питаючи монарха, назвала дочку іменем Лілібет, яке було прізвиськом її величності у дитинстві.

Гаррі та Меган відлетіли з Великобританії до США за годину до закінчення святкування платинового ювілею королеви. Востаннє їх бачили на публіці 3 червня на службі на честь Дня подяки у соборі Святого Павла.

Пара, яка майже не брала участі в урочистих заходах, провела багато часу у Фрогмор-котеджі, де й пройшла вечірка з нагоди першого дня народження Лілібет. Вони не були присутні на платиновій вечірці і залишилися у Віндзорі разом із королевою, щоб, як повідомляється, подивитися концерт із Її Величністю.

З нагоди дня народження дівчинки герцоги Сассекські опублікували знімки дитини, де добре видно її обличчя. Дівчинка — копія свого батька.

Раніше ми писали про те, що знімком сина поділилася і принцеса Євгенія, яка ховала Августа від цікавих папараці.