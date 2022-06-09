Принц Гарри может потребовать извинений от королевской семьи после юбилея монарха, – эксперт

Младший брат принца Уильяма не ожидал такого холодного приема, а также разочарован тем, что во время визита не удалось набрать контента для сериала, который о его семье снимает Netflix.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Герцоги Сассекские прилетели из США на Платиновый юбилей королевы, однако их появление осталось почти незамеченным, кроме службы благодарения, а также мимолетного появления в окне Букингемского дворца в тот момент, когда более высокопоставленные члены королевской семьи приветствовали собравшуюся толлпу на балконе. Такое развитие событий разозлило принца Гарри не на шутку, и, не дожидаясь окончания торжеств, он вместе с женой и детьми вернулся в США, причем, по словам очевидцев, был раздраженным и очень не в настроении. Биограф Анджела Левин, которая провела год с Гарри, теперь утверждает, что принц, вероятно, чувствует, что "королевская семья должна принести ему извинения", а также считает себя "в значительной степени проигнорированым" на четырехдневном праздновании, пишет The Sun.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По словам Левин, герцог и герцогиня Сассекские только один раз присутствовали на публике, несмотря на то, что прилетели из США со своими двумя детьми – Арчи и Лилибет. На благодарственной службе в соборе Святого Павла в Лондоне принц Гарри был очень недоволен.

"Что действительно выделялось для меня в тот день, так это гнев Гарри – он носит свои эмоции на лице и выглядит абсолютно разъяренным. Я думаю, что это довольно интересно – он мог чувствовать много чего… Я думаю, что он был бы очень, очень расстроен тем, что его в значительной степени игнорировали. Он все еще чувствует, что перед ним должны извиниться. Но извиняться должен Гарри", – сказала она.

[ + – ] На службе благодарения Гари віглядел сердитым Фото: Getty Images

Она также заявила, что Гарри и Меган не проверили расписание принца Уильяма и Кейт Миддлтон, прежде чем пригласить их на вечеринку по случаю дня рождения Лилибет во Фрогморе. В то время Кейт и Уильям находились в Уэльсе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой и физически не могли присутствовать на вечеринке.

Еще одной каплей, переполнившей чашу гнева Сассексов стало то, что команда Netflix, снимающая документальный сериал, не смогла получить кадры Гарри и Меган с высокопоставленными членами королевской семьи, такими как Елизавета II, принц Чарльз с женой Камиллой, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Даже когда Гарри с супругой встретился со своей бабушкой, монарх категорически отказала им в разрешении сфотографировать свое знакомство с правнучкой Лилибет.

В Букингемском дворце это объяснили опасениями по поводу того, что снимки и видео в будущем могли быть переданы американским телеканалам или оказаться в новых мемуарах Гарри.

"На самом деле дворец был настолько умным и хитрым, что у них (у Сассексов) никогда не было возможности сфотографироваться ни с одним из высокопоставленных членов королевской семьи" – подчеркнула Левин. По ее мнению, после того, как им не удалось получить нужные изображения, они "вероятно, просто ушли в ярости".

"Думаю, они чувствовали, что бросят все. Даже в этот удивительный день, потому что они были там, они вернулись. Я думала, что они действительно были похожи на раздражительных подростков. Если они не получали того, что хотели, они уходили раньше времени".

Левин также раскритиковала Сассексов за то, что они путешествовали частным самолетом:

"Они летели обратно на самолете, полет на котором стоил 160 тысяч фунтов стерлингов, но это их дело. Однако он выделял в 10 раз больше углерода, чем обычный самолет. Они нам всем говорили, что мы не должны летать, мы должны быть осторожны, мы не должны допускать, чтобы все эти выбросы углерода продолжались, – и вот они делают это сами".

Напомним, Гарри и Меган улетели в США за час до начала юбилейного концерта в честь 70-летия правления королевы.