Принц Уильям с семьей отказались посетить день рождения дочери принца Гарри

Оказалось, что на день рождения Лилибет-Дианы герцогов Кембриджских пригласили, протянув "оливковую ветвь"

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Принц Гарри и Меган Маркл уже уехали в США, но новости о их коротком визите в Великобританию на Платиновый юбилей королевы Елизаветы продолжают появляться. Об этом сообщает Page Six.

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Во время своего пребывания они останавливались в коттедже Фрогмор, в том самом, в котором жили, когда еще исполняли обязанности членов королевской семьи. Теперь его занимает принцесса Евгения. Там же они устроили и вечеринку в честь первого дня рождения Лилибет-Дианы.

Оказалось, что принца Уильяма и Кейт Миддлтон тоже пригласили, сделав первый шаг к примирению, но те отказались от приглашения. Так что Лилибет не повеселилась со своими кузенами.

[ + – ] Меган Маркл с Лилибет и подругой Фото: Instagram misanharriman

Источник сообщил, что отношения между Гарри и Уильямом все еще "очень напряженные" и главным образом из-за Гарри, потому что "Уильям по-прежнему опасается проводить время наедине с Гарри, поскольку никогда не знаешь, о чем тот будет рассказывать на шоу позже".

Герцоги Кембриджские в субботу, 4 июня, были в Кардиффе, куда отправились в рамках празднования Платинового юбилея.

Известно, что на вечеринке были Зара и Майк Тиндалл и их дети, а также две дочери Питера Филиппа.

Малышка Лилибет получила немало подарков. В том числе розовый Volkswagen Beetle за 75 фунтов стерлингов, деревянные качели от принца Чарльза, голубой самокат и наряд, в котором появилась на официальном снимке.

Комплект от бренда Amaia за 95 фунтов, скорей всего был подарком от дяди Уильяма и тети Кейт, которые часто его выбирают для своих детей.

[ + – ] Первое официальное фото Лилибет-Дианы Фото: Instagram misanharriman

Также герцоги попросили жертвовать на благотворительность, и собранные 100 тысяч долларов были перечислены в, некоммерческую организацию World Central Kitchen, сотрудничающую с фондом Archewell Foundation. Глава World Central Kitchen, шеф-повар Хосе Андрес, находится в Украине с начала войны и активно помогает пострадавшим от действий российских оккупантов.

Журналист-расследователь Том Бауэр, уже заявил, что, скорей всего Меган Маркл была очень недовольна тем, как прошел ее визит в Великобританию. Она явно собиралась снять контент для Netflix, который с ней и принцем Гарри многомиллионный контракт, но во дворце минимизировали ее участие в Платиновом юбилее.

"Меган, должно быть, пришла в ярость, когда услышала, что фотографировать их визит в Виндзор запрещено. Нельзя выходит на балкон во время парада, нет снимков с королевой в соборе Святого Павла, а последним ударом стал отказ королевы фотографировать ее первую встречу с правнучкой Лилибет", — резюмирует Бауэр, отмечая, что наконец "дворец взял ситуацию под контроль".

Известно, что, приземлившись в Калифорнии, принц Гарри выглядел мрачным и недовольным. К тому же его с женой раскритиковали за лицемерие, когда выяснилось, что, выступая за экологию, они продолжают летать частными рейсами.